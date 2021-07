¿Dolido con Nacional? Alex Mejía aclaró razones del fallido fichaje

Alexander Mejía regresó al fútbol colombiano tras cinco años, pero cuando se pensaba que jugaría con Junior o el club de sus amores, Atlético Nacional, ninguno de los negocios se le dio y terminó arreglando su vínculo con Santa Fe. Este sábado, en diálogo con el Vbar de Caracol Radio, el volante barranquillero se confesó y contó que sabor le dejó el fallido fichaje con los verdes.

"Lo de Junior desafortunadamente no se dio y lo de Nacional fue por todos los inconvenientes que el club atraviesa y esa restricción de inscripción de jugadores. Habíamos llegado a un acuerdo, pero no se pudo. Entro en comunicación con Santa Fe y todo fue muy fluido", destacó Mejía.



"Por respeto a Santa Fe no quiero opinar del tema. La gente que está a mi alrededor sabe del esfuerzo que hice, pero siento que en algún momento no fueron transparentes conmigo. Queda mi consciencia tranquila. Sé del problema que pasa Nacional y de la manera en la que me transmitieron sus opiniones y las respeto. Decidieron que era difícil", agregó sobre su caída en Nacional.



Alex, quien viene de jugar con Libertad de Paraguay, dejó mensaje de agradecimiento a la hinchada verdolaga pero dijo estar concentrado en brillar con los cardenales. "Yo le agradezco a la hinchada, pero voy a defender otros colores. Quiero entregarlo todo con Santa Fe porque me da la posibilidad de volver al fútbol colombiano".