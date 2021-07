Con Deinner Quiñones como figura, América castigó a un errático Junior

América de Cali derrotó 3-1 este sábado al Junior en el Estadio Pascual Guerrero, en disputa de la primera fecha de la Liga BetPlay II-2021, en la que el debutante Deinner Quiñones se erigió como el hombre más destacado de la cancha ante una defensa que terminó presa de los nervios.



La primera sorpresa la dio Juan Carlos Osorio con la formación titular (2-4-1-3): Hizo debutar al arquero Diego Novoa, envió a Jorge Segura y Jhon Palacios como centrales, mientras Kevin Andrade y Elvis Mosquera se sumaban a Jeison Malagón y Carlos Sierra para contener en mitad de cancha. Más adelante, Deinner Quiñones, mientras en punta estaban Joao Rodríguez, Émerson Batalla y Carlos Cortés Barreiro.

No fueron tenidos en cuenta en la convocatoria para este juego Marlon Torres, Héctor Quiñones, Santiago Moreno, Jeison Lucumí y Gustavo Torres.



Junior, por su parte, retrocedió demasiado y apareció poco en terreno adversario, con un escaso protagonismo de hombres que han sido importantes en las últimas campañas como Fabián Sambueza, Fredy Hinestroza, Edwuin Cetré y la pálida actuación de Juan Sebastián Herrera. El 4-2-3-1 que implementó en el inicio Amaranto Perea llevó poco riesgo a la zaga roja, aunque también montaba dos bloques de cuatro.



Con una alta temperatura, la intención ofensiva en el comienzo fue toda del local, que creó al menos tres opciones claras, teniendo a Deinner Quiñones como el hombre clave para levantar los balones y asistidor de los dos goles escarlatas. Y el lado escogido para alargar la cancha el derecho, especialmente con Batalla aprovechando el perfil cambiado.



Sin embargo, ese dominio no se tradujo en gol y una pena máxima desperdiciada por Carlos Cortés Barreiro cayó como un baldado de agua fría en el juego dinámico de su equipo, porque a partir de allí Junior ganó espacios y con varios remates causó preocupación a Novoa, hasta que se puso en ventaja parcial con el tanto de Juan David Rodríguez.



En el inicio del complemento la acción polémica estuvo a cargo de un tiro libre que ejecutó Freddy Hinestroza y que en las imágenes de televisión parecía que había ingresado, pero los miembros del VAR consideraron que no era gol y tampoco llamaron al central para que lo viera.



Al minuto 3, una mala entrega de Kevin Andrade y Juan David Rodríguez remató sobre el palo izquierdo de Novoa.



Batalla fue hasta el fondo y centró al área, pero la defensa ‘tiburona’ evacuó el riesgo. Sobre 9 minutos, Fabián Sambueza metió un balón desde la derecha a Freddy Hinestroza, pero Diego Novoa se colgó bien del útil.



Sobre los 12, un tiro libre de Sierra fue rebotado por Chaux y Malagón no tuvo potencia para conseguir el tanto de la apertura.



Fabián Viáfara recibió amonestación a los 13 por falta a Joao Rodríguez, quien a los 19 propició una llega rápida, pero aparte de ser egoísta definió mal ante el achique de Chaux, en una acción clara de gol.



A los 21, Batalla por derecha recibió un balón profundo en diagonal de Quiñones desde atrás, Germán Mera lo derribó y el árbitro Éder Vergara dio penalti. Cobró mal el juvenil Carlos Cortés Barreiro y tapó Chaux sin mayor esfuerzo lanzándose al palo derecho.



Edwuin Cetré remató a los 34 y Novoa detuvo bien sobre el poste izquierdo.



Un ex escarlata con sello goleador, Cristian Martínez, ingresó en el visitante por Juan Sebastián Herrera, a los 35 minutos, y su presencia le dio otro aire al elenco forastero.



En tiempo de adición a los 46, Junior se juntó bien por la derecha, jugaron a espaldas de Malagón, Martínez Borja habilitó Juan David Rodríguez, quien sin ninguna presión sacó un zurdazo de fuera del área y sobre la base del palo derecho consiguió el 0-1.



Para el complemento ingresaron el debutante Cristian Rodríguez y Cristian Arrieta por Joao Rodríguez y Kevin Andrade, respectivamente. América volvió a prender motores, pero no fue suficiente.



A los 3 minutos, Quiñones habilitó a Sierra en el área, pero increíblemente el volante atlanticense desaprovechó la opción empatar el compromiso.



Sobre los 5, Junior cobró un tiro libre con Hinestroza, la pelota fue a la base del palo derecho, Novoa alcanzó de detener el balón, pero al deslizarse parecía que lo había metido. Sin embargo, el árbitro Vergara en medio de la duda no dio gol.



Adrián Ramos entró a los 11 minutos por Carlos Cortés Barreiro para tratar de darle mayor peso al ataque de los ‘diablos’.



Luis ‘Cariaco’ González y Fabián Ángel reemplazaron en Junior a Fabián Sambueza y Rubén Manjarrés, respectivamente, a los 32 minutos, mientras Rodrigo Ureña hizo lo propio por Émerson Batalla.



Gabriel Fuentes le metió un codazo a Ureña a los 26 minutos, que ameritaba expulsión, pero el juez Vergara no la dio. Lo llamaron al VAR y regresó al campo para sacarle tarjeta roja al lateral izquierdo visitante.



El juvenil Mateo Ortiz entró por Carlos Sierra a los 30. Después de dos llegadas peligrosas que evacuó Chaux, América igualó a los 31 cuando Quiñones levantó un tiro de esquina por izquierda y el recién ingresado Mateo Ortiz remató con fuerza en las barbas del guardameta ‘ñero’ para lograr el 1-1.



Los rojos querían más, merecedores de un mejor resultado. A los 38, Deiner Quiñones entró rápido por la derecha, metió el pase atrás, no presionaron los volantes de Junior y Rodrigo Ureña con derecha venció a Chaux para el 2-1.



A los 47, tras darse 6 minutos de adición, la zaga juniorista se enredó con el balón en los pies. Evacuó mal Chaux, Hinestroza también se confundió en el despeje y el rebote lo tomó Adrián Ramos para definir arriba y decretar el 3-1.



América se impuso justicieramente, recibiendo el premio a su mayor ambición, mientras que Junior dejó muchas dudas en su sector defensivo. En la próxima fecha, los ‘diablos’ visitarán el sábado 24 de julio (3:30 p.m.) a Águilas Doradas, mientras Junior recibirá a Envigado el domingo 25 (5:40 p.m.).





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces