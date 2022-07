¿Teófilo Gutiérrez, puertas cerradas en Junior? Una relación venenosa

Durante la semana mucho se ha hablado de una posible llegada de nueva cuenta de Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio al Junior de Barranquilla. Estuvo en el foco de los hinchas del club porque estuvo recientemente por motivos personales en suelo barranquillero. De ahí a que haya crecido el rumor de su vinculación con el cuadro rojiblanco.

Puede ser un jugador de mucha polémica, pero es uno de los jugadores más importantes e insignias del Junior de Barranquilla sin duda alguna. Es por eso que los aficionados todavía se emocionan cuando hablan de la posibilidad de un regreso de Teófilo Gutiérrez.

Sin embargo, tal vez lo que muchos no saben es la verdadera razón del por qué Teófilo Gutiérrez no puede llegar al Junior de Barranquilla de nuevo. Hay que recordar que cuando se anunció su salida con destino al Deportivo Cali, no salió de la mejor manera con los directivos del club barranquillero.

La relación con Fuad Char fue complicada, y los directivos del Junior de Barranquilla manifestaron la imposibilidad de su regreso. Ya en Cali, trabaja a la par de Mayer Candelo, el nuevo estratega del Deportivo Cali y cierran las puertas a una salida de las filas azucareras.

Esto sumado a una información del diario El País de Cali que anunció, ‘una fuente cercana a la directiva del Cali, que pidió la omisión de su nombre señaló que ‘a Teo como que lo quieren llevar al Junior otra vez, pero eso depende de don Fuad Char ya que ellos tuvieron un problema cuando el jugador salió del equipo’. Por su parte, un directivo del Junior sentenció diciendo, ‘eso es falso’, cuando se rumoreó la llegada de Teófilo Gutiérrez a Barranquilla deportivamente.