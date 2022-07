Carlos Bacca está en Barranquilla: Junior prepararía fichaje bomba

Carlos Bacca estremeció a Barranquilla este sábado en la noche, pues arribó a la capital del Atlántico y los hinchas del Junior se ilusionan con su regreso. El delantero colombiano podría ser el fichaje estrella del tiburón para la Liga II-2022, y su contratación se daría ante la inminente salida de Miguel Borja al exterior.



“Siempre estará la posibilidad (de volver a Junior). Siempre he dicho que me gustaría retirarme en Junior, pero no depende solo de mí, así que sigo tranquilo, sabiendo que puedo aportar”, dijo Bacca a su llegada a Barranquilla.



Sin embargo, Bacca hasta el momento no ha tenido contacto directo con los dirigentes del Junior. Sin embargo, el futbolista quisiera volver y hasta sueña con jugar al lado de Teófilo Gutiérrez.



“Si se da la oportunidad de volver, trabajaré para darle muchas alegrías a la afición. Habrá que preguntarle a los dueños del equipo qué es lo que quieren”, comentó Carlos Arturo.



Junior prepararía otro fichaje bomba: estrella del fútbol colombiano

En las últimas horas se conoció que la familia Char, dueña del Junior, se comunicó con Giovanni Moreno para ofrecerle un contrato.



El mismo futbolista, que acaba de salir de Atlético Nacional, reveló que hay posibilidades de jugar en Barranquilla, en charla con Andrés Muñoz, líder de la barra ‘Los del Sur’, en un ‘live’ de Instagram.