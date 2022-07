¿Teo Gutiérrez y Dudamel terminaron distanciados? Revelan detalles

El exfutbolista Martín Arzuaga, quien mantiene una estrecha cercanía con Teófilo Gutiérrez, reveló detalles de la relación del técnico Rafael Dudamel con varios de sus dirigidos, incluyendo al capitán barranquillero. Según comentó la relación entre ambos se deterioró. ¿Tuvo algo que ver en su salida?

"Hasta donde tengo entendido sí, por muchas cosas, no por regionalismo. Aparte Teo es un tipo al que le gusta ganar y sabía de la importancia que era un (Jhon) Vásquez, no digamos que (Michael) Ortega porque entraba y salía. Vásquez que era un acompañamiento para él y los que lideraban la ofensiva del Cali", mencionó Arzuaga haciendo referencia a la confección de las nóminas por parte del entrenador venezolano.



Y continuó: "él vio que se fue deteriorando la relación al punto hasta que palabras soeces se decían en los entrenamientos", y precisó que era "todos con todos", y que no era únicamente un tema entre Dudamel y Vásquez. "Nosotros tenemos esa particularidad de expresarnos efusivamente, somos folclóricos, hasta el punto que casi llegan a las manos".



El exjugador mencionó que algo estaba pasando en el Deportivo Cali y que el grupo "hoy está quebrantado y ellos quieren subsanar todo". Estas declaraciones las entregó incluso antes que se confirmara la salida de Dudamel del Deportivo Cali y expresó que lo mejor que podía pasar era que se diera su salida.



El equipo azucarero confirmó en la tarde de este viernes el adiós de Dudamel tras llegar "a un acuerdo para finalizar el contrato que los vinculaba".