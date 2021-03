¿Le alcanza? Cuentas y gran desventaja de Junior en el cierre de Liga

La Liga BetPlay 2021 entró en su recta final y los equipos ya sacaron calculadora pensando en la clasificación a finales. Junior de Barranquilla, con su nómina de ensueño, es uno de los que peor panorama tienen.



Si bien cerró la jornada 15 dentro de los ocho primeros, le vienen partidos complicados y hay detalles que le dan una seria desventaja respecto a los demás opcionados.

Después del empate a uno con Independiente Santa Fe, los dirigidos por Luis Amaranto Perea quedaron con 24 unidades, sacándole apenas dos puntos al noveno. Por ahora pasan raspando.



En cuanto al calendario, a primera impresión no parece tan complicado... El primer problema es que dos de los tres equipos a los que debe enfrentar también están peleando por ingresar al grupo selecto.



Así las cosas, el fixture está de la siguiente manera (en negrilla los rivales directos):



30 de marzo - Jaguares de Córdoba (V)

4 de abril - Águilas Doradas (L)

11 de abril - Deportivo Pasto (V)



De los nueve puntos posibles, Junior debe hacer por lo menos seis (dos victorias). Entre 29 y 30 saldría el número mágico para clasificar.



El segundo gran problema pasa por la Copa Libertadores. El cuadro barranquillero jugará la tercera fase previa frente a Bolívar de Bolivia y precisamente deberá visitar La Paz (con todo lo que eso implica) en el intermedio de Águilas y Pasto. Es decir que jugará dos partidos consecutivos en altura, su gran debilidad.



Y por si lo anterior no fuera suficiente, Junior no podrá jugar la fecha 19 debido a que le corresponde su descanso. Los demás equipos disputarán sus duelos conociendo el puntaje final del ‘Tiburón’. Desventaja enorme.

​

Por todo lo anterior, el cuadro rojiblanco debe ganar sí o sí sus próximos dos partidos para llegar a 30 puntos y encarar tanto Libertadores como el remate del torneo local con suma tranquilidad.



¿Le alcanzará?