'El VAR se cayó varias veces en clásico paisa: ¿es normal? ¿qué hacer?

Mucho, mucho se ha discutido sobre el último clásico Medellín vs Nacional. Y no es por los goles o las figuras sino por un tema que ya es recurrente en la Liga: las fallas arbitrales y el VAR.

La acción que más llamó la atención fue, sin duda, la falta contra Mosquera que dio pie a la pelea de Sánchez, quien metió un cabezazo que debió castigarse con tarjeta roja. Pero justo entonces cuando el VAR falló, una situación que consumió casi diez minutos de juego sin solución aparente.



El que se avivó fue el técnico 'verdolaga' Alexandre Guimaraes, quien se apresuró sacar del campo al infractor y salvarlo de un castigo mayor.



Lo que llama la atención es que, según el analista José Borda, esa falla técnica, tan comentada, no fue la única durante el partido: "varias veces se cayó el sistema, claro, fue más notorio en situación de Castro de Nacional pues no se pudo revisar y quedó impune esa situación, pero el árbitro debió verlo y expulsarlo aún sin VAR", dijo, ante la consulta de FUTBOLRED.



El explicó señaló que el protocolo de funcionamiento del VAR es claro y no admite decisiones posteriores, incluso si se alegan fallas técnicas, como fue el caso.



Según Borda, esos problemas de la herramienta tecnológica se deben manejar de una manera muy distinta a la que usó el juez Mario Herrera, quien perdió demasiado tiempo y se complicó: "al árbitro le informan que se cae el sistema por el intercomunicador, el protocolo dice que debe llamar a los capitanes y comentarles la novedad y debe seguir el partido sin VAR, el cuarto árbitro debe informarles a los técnicos lo mismo. En todos los casos el partido se debe seguir sin VAR, esto porque que tal que se dañe definitivamente".



Sobre la 'salvación' de Castro de la expulsión y la posibilidad de revesar el cambio cuando finalmente volvió a funcionar el VAR, el experto añadió: "el técnico Guimaraes aprovechó para sacarlo y después de que se formalice la sustitución ya no se puede hacer nada".



Si mañana el Medellín quisiera protestar formalmente porque se anunció el VAR en el juego pero varias veces dejó de funcionar, Borda concluyó que no hay opción de éxito: "no hay ninguna posibilidad de demanda de un club por falta de VAR o porque se dañe o porque se utilice mal, eso eso lo saben todos los clubes".



Los aficionados han reclamado airadamente por un presunto favorecimiento al equipo 'verdolaga' y varios comentaron que la polémica acción de Castro fue casi idéntica a la que le costó a Teófilo Gutiérrez la expulsión, justamente contra Nacional, infracción por la que le aplicaron dos fechas de sanción. ¿Por qué el doble rasero? ¿Qué se puede hacer? Los focos apuntan, una y otra vez, a la Comisión Arbitral.