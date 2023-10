Junior repatriaría a uno de sus jugadores más emblemáticos en 2024

Junior continúa sin encontrar su plantilla ideal para ser protagonista en el fútbol colombiano. El cuadro ‘Tiburón’ no ha asegurado su clasificación a los cuadrangulares de Liga y tiene un bajo margen para lograrlo.



Ante esto, la dirigencia del equipo barranquillero ya piensa en 2024 y saben que deben reforzar el equipo para volver a la primera plana del torneo.



Es por ello que además de varias salidas, Junior pretende traer a un jugador que actualmente no vive un gran momento en su club, pero que en su paso por los rojiblancos brilló.

Se trata de Víctor Cantillo quien regresaría a Junior en 2024. La información surgió de varios periodistas especializados en Corinthians quienes contaron que a Cantillo no se le renovaría el contrato y por tanto quedaría libre.



De igual manera, el entrenador Mano Menezes no cuenta con el volante y todo apunta a que el colombiano saldrá del club a final de año.



Cantillo no ha tenido una gran participación recientemente. El mediocampista solo ha disputado 10 partidos en 2023 y es por ello que su regreso a Colombia está en sus planes para volver a su mejor nivel.



Cabe señalar que Cantillo salió de Junior en 2019 rumbo a Corinthians y aunque tuvo varios momentos sobresalientes con el Timao al final no se consolidó en el club.