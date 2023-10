Compañero de Díaz en Liverpool recayó por segunda vez de lesión

Liverpool recibió este viernes una mala noticia ya que el futbolista Thiago Alcántara recayó por segunda vez de su lesión en la cadera que ha hecho que no haya podido debutar esta temporada todavía.



La recaída del brasileño nacionalizado español fue confirmada por su entrenador Jurgen Klopp quien aseguró que aunque la lesión no es grave, su período de inactividad se prolongará.



“Son dos recaídas durante la rehabilitación. No es grave, pero suficiente para tenerle fuera de los terrenos de juego otra vez. No es exactamente la misma lesión, pero es similar. A veces esto es lo que ocurre con las lesiones de largo plazo”, comentó el alemán.

Thiago, de 32 años, ha tenido un gran historial de lesiones y esto ha hecho que su carrera no haya despegado del todo y no fuera protagonista en los grandes clubes que estuvo como Barcelona, Bayern o Liverpool.



De hecho, sus constantes lesiones hicieron que Klopp buscara refuerzos en el mediocampo con un estilo parecido como es el caso del argentino Alexis Mac Allister, el húngaro Dominik Szoboszlai y el japonés Wataru Endo.



De igual manera, en el pasado mercado de fichajes se le buscó salida, pero Thiago, que termina su contrato a final de temporada optó por centrarse en su recuperación para regresar a su mejor nivel.



Vale señalar que de esta manera, el compañero de Luis Díaz en Liverpool tendrá que esperar un poco más para ver sus primeros minutos en esta campaña.