Exfutbolista colombiano fue detenido por cuestiones de narcotráfico

El exfutbolista colombiano Rolan de la Cruz, quien en su momento jugó para la Selección de Guinea Ecuatorial, fue arrestado en el suroeste de Colombia ya que se le acusa de ser un 'importante narcotraficante' que fue pedido por Estados Unidos en extradición.

Las Fuerzas Militares colombianas detallaron en un comunicado que alias "Rolan" pasó de "marcar goles y ser figura del fútbol profesional a manejar rutas y los tentáculos del narcotráfico en el municipio de Tumaco", ubicado en el departamento de Nariño (fronterizo con Ecuador). Por esa razón, en una operación conjunta de las Fuerzas Militares, la Fiscalía y la Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA) detuvieron a De la Cruz en el suroeste del país, pues se le acusa de "ser el encargado de distribuir un sinnúmero de cargamentos de cocaína y sustancias alucinógenas hacia los Estados Unidos".



Según las autoridades, el exfutbolista era parte de una red trasnacional de narcotráfico y trabajaba en una empresa de bodegas en la que se almacenan cítricos en el departamento de Valle del Cauca (suroeste). "Las autoridades investigan si esta empresa tendría algún vínculo con su actividad delictiva, ya que el capturado estaría empleando estas bodegas para realizar cargamentos de cocaína y sustancias alucinógenas, los cuales serían camuflados en las pulpas de fruta que allí manejan, para luego realizar la comercialización hacia Norteamérica", detallaron las FF.MM..



Igualmente señalaron que contaba con una orden de detención y un pedido de extradición de la Corte del Distrito de Texas de los Estados Unidos desde el año pasado para comparecer por los delitos de tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir. De la Cruz, de 39 años, debutó como profesional en el 2005 en el Deportivo Cali. También jugó en otros cuatro equipos en Colombia; en el Árabe Unido de Panamá, y en The Panthers FC, de Guinea Ecuatorial.



Justamente en ese último equipo se retiró en 2013, según las FF.MM., porque contrajo malaria en Guinea Ecuatorial, tras lo cual "su salud y condición física no volvieron a ser las óptimas para un atleta de alto rendimiento". "Por eso su vida cambió y decidió retirarse de las canchas, regresar a

Colombia y, según las autoridades, dedicarse al negocio criminal del narcotráfico", añadieron las Fuerzas Militares.



Futbolistas colombianos y narcotráfico En enero de 2020, el exfutbolista internacional Jhon Viáfara, que jugó en la Real Sociedad en 2006, fue extraditado a EE.UU. por narcotráfico y concierto para delinquir. Viáfara, campeón con el Once Caldas de la Copa Libertadores en 2004, había sido detenido en marzo de 2019 junto a otras cuatros personas en una operación realizada por Policía colombiana en Cali, capital del Valle del Cauca. Igualmente, la Policía de Nápoles (Italia) detuvo en septiembre de 2021 al exjugador internacional colombiano Antony de Ávila, al que buscaba desde 2001 por estar vinculado, presuntamente, con un grupo de narcotráfico internacional.



También el exfutbolista colombiano Diego León Osorio fue capturado por tercera vez, según las autoridades, por el delito de tráfico de estupefacientes en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, en el departamento de Antioquia, cuando el pasado 9 de abril intentó viajar a España con cerca de 2 kilos de cocaína.



EFE