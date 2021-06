Fabián Sambueza: ‘Millonarios encontró esos goles de suerte’

Junior sacó ventaja en las semifinales de la Liga BetPlay Dimayor contra Millonarios, en un duelo que culminó 3 a 2, dejando conformes a los estrategas, desde el planteamiento. En la conferencia de prensa hicieron presencia Luis Grau, asistente técnico de Amaranto Perea y Fabián Sambueza.



Grau arrancó enfatizando los tres puntos “La victoria es lo más importante, si nos quedamos cortos en el marcador, son circunstancias del juego. No es fácil hacer cinco o seis goles a Millonarios”.



Añadió acerca de los tantos concedidos al rival, sobre si hubo errores individuales “Más que un problema defensivo, fue general. No fue sobrio el equipo. Debimos manejar la pelota de otra manera, le entregamos el balón a Millonarios”.



Destacó la tenencia del balón por parte de Junior “Me gustó la posesión del balón. Superamos a millonarios en varios sectores de la cancha. Lastimosamente hubo baches, pero nos vamos contentos con el funcionamiento del equipo”.



Grau tocó además, el tema de la condición físico atlética del conjunto barranquillero “No me preocupa, el equipo lució bien en lo físico, en esa intensidad del juego que pretendemos. Hay que tener en cuenta que pese a no jugar hace muchos días, es de alta jerarquía. Lastimosamente la superioridad no se ve reflejada en el marcador”.



El volante Fabián Sambueza también intervino en la conferencia de prensa, dijo “La idea era darle participación a los laterales, que tienen buen pie y juegan a la pelota. Nos ayudan a los que jugamos arriba. La idea era partir de fuera hacia adentro para generar juego y hacer posesión. Se hizo bien pero en el segundo tiempo perdimos esas sociedades, nos desesperamos por el gol que hizo Millonarios. Lo importante es que nos vamos con el marcador arriba”.



Concluyó en referencia a las anotaciones del cuadro bogotano “Fueron goles prácticamente de suerte en el segundo hubo rebotes; el primero fue con dos toques desde el arco e hicieron el gol. Estamos tranquilos, no relajados, vamos a trabajar estos días sabiendo que podemos ir a ganar a Bogotá".