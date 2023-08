Arturo Reyes elogió al ‘Bolillo’ Gómez: debo resaltar mucho su trabajo

Aunque parezca anécdota, Arturo Reyes llegó a reemplazar a quien trajeron para relevarlo del cargo en el primer semestre del 2023. El estratega de 54 años tendrá su tercer ciclo en el elenco barranquillero, en un momento muy complicado.

La salida de Hernán Darío Gómez de Junior parecía cuestión de tiempo, pero más por la decisión del entrenador, quien presentó la carta de renuncia. El jueves se dio todo, luego de la eliminación del elenco tiburón de la Copa BetPlay.



Reyes vuelve a un plantel que ya conoce, lo trabajó y espera sacarlo de un momento regular, pese a que en lo futbolístico ya estaba mostrando buenos destellos.



En entrevista con Blu Radio, se refirió a cómo encontró al grupo, apuntándole a levantar el nivel “Todo está bajo lo presupuestado. Sabemos que el club está pasando por un momento complejo en donde hay poca confianza. Pero no hay nada que no se pueda resolver con resultados y rendimiento”.



Reyes habló de lo que analizó en el grupo, con el trabajo de Gómez “Yo tengo que resaltar mucho el trabajo que venía haciendo el ‘Bolillo’, desde la organización defensiva el Junior tiene mucho trabajo, en ese sentido han hecho muchas sesiones de trabajo en las que han logrado sentirse cómodos en ese aspecto”.



Agregó sobre esa primera charla con el plantel “Tuvimos una conversación muy corta. El equipo que estuvo jugando en Copa tuvo recuperación y nosotros nos fuimos con el grupo que no había jugado y unos juveniles a hacer un trabajo de campo. Este viernes ya estamos concentrados para entrenar y viajar de noche”.