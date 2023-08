Montero no cree en el cansancio: explicó los errores de Millonarios

Millonarios no ha tenido el mejor arranque de temporada en la Liga BetPlay, al sumar apenas una victoria en las primeras jornadas. Las fechas van andando y siguen afuera del grupo de los ocho clasificados.



Otra historia ha mostrado en Copa BetPlay, donde lograron el cupo a los cuartos de final, tras empatar el duelo de vuelta contra Bucaramanga y soportar el marcador global de 3 a 1.



Los altibajos han llevado a un sinfín de especulaciones en el entorno e hinchas de Millonarios, incluso, remitiéndose a temas de cansancio en el plantel, por el poco descanso al finalizar el semestre anterior.



En entrevista con Blu Radio, Álvaro Montero se refirió a ese tema de la fatiga “Ese es un tema que hemos escuchado por parte de ustedes y obviamente cuando los resultados no se dan se buscan excusas, pero el equipo cansado no está”.



“En el partido de Jaguares erramos demasiados pases y eso obviamente te obliga a un desgaste mayor y la temperatura estaba bastante alta. Ayer, yo considero que fue un ritmo más alto; el partido de Bucaramanga fue más intenso y logramos soportarlo” agregó.



El arquero se refirió a una de las complicaciones de Millonarios en cancha, respecto a la imprecisión de los pases “Digamos que cuando tú intentas filtrar muchos pases y en partidos donde el rival te plantea un bloque bajo, bastante cerca y fuerte se complica un poco y no encuentras muchos espacios, y ahí es donde se complica”.