Jurgen Klopp criticó los fichajes millonarios de Arabia Saudita

El alemán Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, criticó el papel de Arabia Saudí en este mercado de fichajes, dijo que el dinero ilimitado es un problema y pidió algún tipo de regulación al respecto.



El Liverpool ha perdido en esta ventana de fichajes, rumbo a Arabia Saudí, a Roberto Firmino, Jordan Henderson y Fabinho, además del interés en otros jugadores como Alisson Becker y Mohamed Salah.

"No es que sea más difícil atraer a futbolista, es que todo es más complicado ahora. Hay muchas cosas que son diferentes este año. Es muy difícil para un club normal estar al mismo nivel que otros equipos", dijo Klopp en rueda de prensa, después de que el Liverpool fuera rechazado por Moisés Caicedo, por el que ofrecieron más de 100 millones de euros, y por Romeo Lavia, por el que pusieron sobre la mesa casi 70 millones.



"No quiero echarle las culpas a nadie, pero las cosas son así. Arabia Saudí no lo está poniendo fácil tampoco y además nuestro mercado de fichajes cierra este mes, pero otros siguen abiertos", afirmó. "El dinero ilimitado es un problema, es así. ¿Qué podemos hacer? Estaría bien que alguien pudiera encontrar una solución o una regulación", añadió.



EFE