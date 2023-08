Amaral valoró clasificación, pero no quiere que Nacional se relaje

Atlético Nacional fue superior a América de Cali y logró ganarle 2-1 (5-2 global) para clasificar a los cuartos de final de Copa BetPlay 2023, continuando con la ilusión de lograr ese título en este segundo semestre.

Luego de esa importante clasificación dentro de los ocho mejores de Copa Colombia, el técnico de Atlético Nacional, William Amaral, habló ante los medios de comunicación y dejó en claro que va por buen camino, aunque faltan muchas más cosas para corregir.

De a poco van mejorando: “este proceso debe ser un crecimiento continuo. Por el hecho de ganar bien un juego no podemos relajarnos y tenemos que seguir mejorando. Hay varios aspectos en los que debemos crecer, tenemos que mejorar y perfeccionar, por ejemplo, las transiciones defensivas”.



Lo que les falta: “Nosotros tenemos la responsabilidad de ganar los partidos, pero ganarlos jugando bien y transmitir buena energía y alegría a la gente. El fútbol es 90% emocional. No podemos olvidarnos de trabajar ese aspecto”.



La importancia de ganarle al América: “de momento, me gustaría disfrutar de esta victoria deliciosa. El tema físico de los jugadores es claro, tenemos que prepararnos para la seguidilla de partidos que vienen. Si hay desgaste, hay poca calidad en el juego y tenemos que cuidar las cargas”.