Julio Comesaña habló de todo: Junior, ‘Bolillo’, Viera y Reyes

Julio Comesaña es una de las voces autorizadas para hablar de Junior de Barranquilla. Sus nueve ciclos al mando del club, su pasado como jugador en el equipo y su palmarés lo constatan y es por ello que ha tratado varios temas del equipo en las últimas horas.



El entrenador uruguayo en diálogo con El Heraldo se refirió al momento actual del ‘Tiburón’, el problema Viera-’Bolillo’ y la contratación de Arturo Reyes.



Inicialmente habló sobre la salida de Sebastián Viera de Junior por decisión del ‘Bolillo’: “En mi concepto sacar a Viera faltando seis meses para terminar contrato no tenía sentido. Fue un problema innecesario que se pudo haber evitado. No es la decisión sino cómo se hacen las cosas”, mencionó.

Además, explicó cómo habría manejado el tema: Con Viera me acuerdo la Sudamericana que jugamos con Lanús en 2018, el primer partido en Buenos Aires, conversé con él y le dije que iba a empezar jugando Chunga y a los 20 minutos se lastimó y entró Viera, atajando muy bien. Y desde ese momento, mientras se recuperaba Chunga, ya quedó Viera. Esas decisiones el jugador las tienes que respetar, pero hay que acordar y hablar con los deportistas”.



Por su parte, se refirió a lo que pasa en Junior actualmente: “Yo no estoy adentro ni hablo con nadie del club. Yo estuve el año pasado como otras veces que estuve, en una situación compleja en la tabla y teníamos el reto inmediato de la Copa donde llegamos a la final. Luego pasó lo que pasó, pero teníamos un plantel diezmado con las lesiones, más el partido en Pereira... no esperaba grandes cosas porque había un plantel diezmado”.



Ante la pregunta sobre si hay cómo revertir la situación a corto plazo contestó: “Es difícil decirlo. Cuando Junior no gana es muy difícil llevar una situación normal, y cuando están las cosas difíciles no es fácil decir que se arreglan así nomás porque Junior tiene una trascendencia enorme en la ciudadanía, es el motor de Barranquilla en muchas cosas. Y la gente cuando Junior no gana se angustia y hay mucho problema, mucha preocupación; es el único club con tanto poder de convocatoria desde La Guajira hasta Montería, por allá. En este momento no hay otro club en la ciudad y aquí es Junior y Junior, mañana tarde y noche. Todo es un problema, todo se agrava, todo es difícil. Las emociones son muy grandes, positivas o negativas y eso es un ambiente difícil de manejar”.



Finalmente, se refirió a la contratación de Arturo Reyes: “Arturo es un hombre de la casa que lo conoce el club y si lo ponen allí es porque lo necesitan”.