Carlo Ancelotti tiró ‘dardo’ a UEFA por Vinicius Júnior

Carlo Ancelotti aseguró que tanto a Vinicius Júnior como a él no le importa mucho su ausencia entre los nominados a mejor jugador de la temporada para UEFA.



El entrenador señaló que, si es raro que no esté, pero que no está sorprendido con la decisión tomada por el ente rector del fútbol europeo. Además, el italiano cree que el brasileño es de los mejores jugadores en Europa.



"Para mí, Vinícius es de los mejores sino el mejor en este momento. Lo piensa todo el madridismo y eso es más que suficiente para él. No tiene que buscar algo para estar más motivado", comentó.

"Nada me sorprende en el fútbol. No tengo una explicación, pero no me importa mucho y a Vinícius tampoco. Todos saben lo que ha aportado estos tres últimos años en el Real Madrid, que ha sido el que ha marcado la diferencia y la progresión que ha tenido. Después que no esté entre los diez primeros no importa mucho. Es bastante raro, pero no es tan importante", complementó.



Vale señalar que en las últimas horas la UEFA confirmó la terna de nominados a mejor jugador de la temporada pasada y en donde aparecen nombres como el de Lionel Messi, Erling Haaland y Kevin De Bruyne.



No obstante, la polémica con Vinicius surgió luego de no ser incluido entre los 10 mejores jugadores en Europa y por delante estaban nombres como los de Declan Rice, Jesús Navas y Marcelo Brozovic.