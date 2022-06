Comesaña no se corta: ‘si tengo que agarrar la maleta e irme, lo haré’

Deportivo Independiente Medellín goleó por 1-5 a La Equidad, pero no le alcanzó para clasificar a la final de la Liga I-2022. El equipo rojo de Antioquia necesitaba que Tolima perdiera en casa contra Envigado y ese resultado no se dio, por lo que finalizó su participación en el presente campeonato. Al final del partido, habló Julio Comesaña, donde valoró la campaña realizada y puso a consideración su cargo, si sigue o termina un nuevo ciclo con el DIM.





“El fútbol no es de milagros, es tan incierto, tan impredecible, que lo que pasó en este partido, con este resultado nadie se lo imaginó, tampoco el trámite del partido, porque La Equidad quedó con un jugador menos, salió a competir, a luchar, no buscó expulsar un adversario, ni tirarse al piso, ni nada. La Equidad fue un equipo que salió a competir y nosotros mostramos que somos un equipo con dignidad, vinimos desde el comienzo a buscar un buen resultado y las circunstancias nos favorecieron. El equipo lo hizo bien y estamos tranquilos”, indicó Comesaña.



El estratega precisó que “yo tengo contrato con el equipo hasta diciembre, todavía no hemos hablado para el segundo semestre y esperaré para hacer las evaluaciones correspondientes, tenemos poco tiempo. Más allá de tener un contrato, estaré pendiente de lo que quiera el club. Si no quieren que siga, hablaremos, si tengo que agarrar la maleta e irme, lo haré. A mí no me ata el dinero ni nada, nunca me ató, menos ahora. Me ata el compromiso con el trabajo. Lo que mostraron en este partido fue maravilloso, que los jugadores se fijen de donde vinieron y a donde van, para ser campeón hay que hacer muchas cosas más”.



En cuanto al balance realizado por lo que disputó el equipo en tres torneos, el uruguayo comentó que “me siento muy satisfecho por lo que hizo el plantel. Si ustedes analizan los resultados, ven que el equipo ha estado creciendo, hay que mirar de donde viene para saber donde estamos y poder analizar las cosas. Todos teníamos la ilusión de llegar a la final y si llegábamos y perdíamos, somos una porquería y no servimos para nada. Esas cosas yo las acepto, porque hay personas que no tienen educación ni información, se van por el vandalismo, el odio. Estoy feliz con lo que hizo el equipo, cumplimos los objetivos, pero hay que seguir construyéndolo, si están las condiciones para continuar, seguiremos. Si no, habrá otras personas que lo harán, nosotros no vamos a pelear con nadie”.



Además, “me quedó la sensación que hay algo que vale mucho más que un resultado, un partido y un gol, que es ser una persona íntegra con su profesión. Tenemos que mirar lo de adentro que lo de afuera, pensar a donde queremos vernos en seis meses, en un año. Nos olvidamos de los otros resultados. Nosotros le ganamos los dos partidos a Envigado, La Equidad le ganó los dos partidos a Envigado y llegaban a este partido con mejores opciones que nosotros. El fútbol es cambiante y más porque con tanta competencia y tanto viaje, es difícil estabilizar un rendimiento. Hay jugadores que vienen, otros que faltan, detalles a mejorar que no se pueden porque no hay tiempo. Es importante tener personas de bien, gente buena, sana, que quiera triunfar y cada uno con sus virtudes, armar los grupos para conseguir los resultados que queremos”.



Finalmente, habló sobre sus obligaciones y algunas personas que quisieran ocupar su puesto. “Mi llegada al Medellín tenía como prioridad llegar a las finales y lo llegamos con lujo de detalles, tres fechas antes. Cerramos con 45 puntos, entramos como cuartos a las finales, cerca de los primeros. Nadie daba por nosotros y el equipo creció y estuvo ahí. Jugamos la Copa Sudamericana en condiciones difíciles y para lo que viene, tendremos cinco partidos de local que no podremos jugar en Medellín. Es increíble que un equipo tenga que jugar tantos partidos por fuera de casa, esas cosas van fastidiando. Estoy contento por lo que hicimos y con el grupo de trabajo. Tolima no nos pasó por encima, pero desde afuera generan unas obligaciones. América, Cali están afuera,



Medellín es un club con mucha presión, con gente de afuera que quiere estar aquí y cuando están, no pasa nada”.



