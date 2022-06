Medellín fue competitivo cuando no dependía de su resultado: análisis

Deportivo Independiente Medellín terminó con decoro su participación en la Liga I-2022, goleando en Techo a La Equidad por 1-5, siendo un equipo contundente, solvente en juego y donde logró saldar esa deuda pendiente de hacer un partido tranquilo como visitante. Al final, no dependía de su resultado y en Ibagué no se dio el milagro que necesitaban. A continuación, cinco puntos del poderoso en estos cuadrangulares semifinales.

Querer es poder: Sin presión, Medellín jugó suelto y dio cuenta de un rival como La Equidad. Contra Envigado de visitante lo traicionaron las emociones y no pasó del empate. Contra Tolima en Ibagué hizo un partido formidable, de los mejores en el semestre, pero en casa flaqueó y dejó escapar una gran oportunidad de ser finalista. En Techo, aprovechó la superioridad numérica y se hizo un festín en una cancha y contra un oponente que siempre lo complica. Quizás perder ese invicto en el Atanasio fue algo positivo para un equipo que se apartó de sus complejos, se divirtió y goleó fuera de casa.



Pelota quieta: De un tiro libre y un penal llegó el primer gol y el tercero, ambos de Adrián Arregui. Medellín supo sacar provecho por esa vía y con el 0-3 a favor, el partido quedó a su merced. Le dio trámite y aunque recibió un gol, pudo estirar la ventaja al 1-5 definitivo.



Elaboración: El juego preciso, aprovechando los espacios fue algo que el Medellín pudo hacer muy bien. Corrigió las equivocaciones realizadas en los últimos encuentros y con seriedad, logró finalizar gran parte de las ocasiones de gol.



Orden y liderazgo: Lo que le costó en el partido anterior contra Tolima, lo pudo hacer frente a La Equidad. Aprovechó un bloque defensivo ordenado, para salir en contraataque y liquidar a su rival.



Concentración: Varios momentos puntuales dejaron a Medellín por fuera de una nueva final: La calma que faltó en Ibagué para liquidar a un Tolima confundido, perder los papeles contra Envigado que hizo tiempo y le dio trámite a un partido que pudo ganar. No resolver cuando tuvo sometido a Tolima en el Atanasio y aprovechar el público y su cancha a favor para obtener un mejor rendimiento. Los cambios en varios partidos, unos fueron tardes y otros no lograron el funcionamiento necesario.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8