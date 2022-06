¿Acuerdo o despido? Comesaña revela verdad de su salida del Medellín

Julio Comesaña terminó su era en Independiente Medellín justo después de confirmarse la eliminación en los cuadrangulares de la Liga Betplay I 2022.

Pero aunque la versión oficial tiene que ver con un acuerdo, la realidad, según el uruguayo, es distinta, pues no tuvo opción de negociar nada.



"Fui citado por el señor Raúl Giraldo a una reunión en las oficinas, fue una conversación muy corta, me dijeron que la institución había decidido cambiar de cuerpo técnico", reveló en entrevista con Win Sports.



"El tema del acuerdo mutuo es que hay alguien que propone algo y la otra persona lo acepta. Respondí (a Raúl Giraldo) que no existía problema y que aceptaba la decisión", explicó sobre su salida



Además, el DT señaló que no hubo discusiones sobre la posibilidad de su continuidad: "creo que tenían la expectativa de llegar a la final o ser campeones y si no se cumplía cambiarían de cuerpo técnico".