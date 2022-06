¡Por el banco rojo! Baraja de candidatos para ser el nuevo DT del DIM

A pesar que Independiente Medellín salió a vacaciones el pasado viernes 17 de junio, la directiva del equipo antioqueño doblega esfuerzos para conseguir refuerzos y un nuevo cuerpo técnico de cara al segundo semestre del año, donde el poderoso afrontará la Liga II-2022 y los cuartos de final de la Copa Colombia. Ya comenzaron el desfile de nombres y desde el club van a tomarse esta semana para tomar una decisión.

Continuidad con David Montoya y Roberto Carlos Cortés: Esta dupla técnica fue la que asistió a Julio Comesaña en su última etapa con el DIM, son de la entraña del club, quieren el equipo, se sienten identificados y conocen a los jugadores. El equipo no tendría un cambio tan abrupto en el mando y como está de moda la gente de la casa, sería una gran opción para estos ex jugadores de aquel DIM que le puso fin a los 45 años de sequía.



David González: Estuvo muy cerca de llegar al equipo antes que Julio Comesaña. Le pesa en contra que no tiene experiencia, pero a favor tiene que es ídolo del club y sería un gran sueño para él y para los hinchas, que el ex arquero volviera al poderoso, ahora como técnico.



Hubert Bodhert: El cartagenero sonó varias veces en dirigir al rojo. No se había dado por varias razones, pero se conoce que en el club gusta su manera de gestionar los grupos. Potencializa el talento de jugadores y ha demostrado en clubes como Alianza Petrolera, Jaguares, Once Caldas, entre otros, que puede soportar grandes presiones y hacer buenas campañas.



Santiago Escobar: El técnico antioqueño se encuentra sin equipo, tras su salida de la Universidad de Chile. Aunque es vinculado con Atlético Nacional, el ‘Sachi’ dirigió al DIM en 2008, donde lo metió a una final de Liga. Es una buena posibilidad para el equipo rojo, aunque su afinidad con los verdolagas pueda ser muy resistido.



Leonel Álvarez: El técnico antioqueño ahora en Águilas Doradas con contrato hasta diciembre de 2022, es el que piden los hinchas cada vez que sale un entrenador del DIM. Álvarez fue campeón dos veces con el rojo y aunque no se lleva bien con el máximo accionista Raúl Giraldo, sería un golpe de opinión importante en este receso de campeonato.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8