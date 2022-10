Cristian Castro y Palacio confían en la clasificación de Nacional

A pesar de los tres partidos consecutivos sin ganar, Atlético Nacional sigue dependiendo de sus resultados para lograr la clasificación a los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2022. Cristian Castro Devenish y Nelson Palacio son piezas canteranas del equipo que han venido consolidándose en los últimos meses, el zaguero y el volante tienen claro que deberán redoblar esfuerzos para seguir en competencia.



“En el último partido, el rival intentaba jugar, nosotros bien parados, ellos jugaban muy directo. No vi que nos hayan llegado tantas veces, venimos mejorando en defensa, no nos podemos relajar, nos queda trabajar en esta semana, dependemos de nosotros y hay que ser eficaces en el próximo partido”, indicó Castro Devenish.



Además, “durante la semana trabajamos pensando en Pereira, queríamos circular la pelota, aprovechar los espacios. En el segundo tiempo, esperábamos teniendo la pelota, nos estábamos llevando un resultado positivo, se dio el empate. Todavía dependemos de nosotros”.



Pensando en lo que viene, el central barranquillero, quien renovó por tres años con el equipo sostuvo que “estamos para aprender a diario, el profesor Autuori tiene su idea de juego, nos sentimos cómodos, tenemos una semana para seguir trabajando y mejorar en la idea de juego”.



Por su parte, Nelson Palacio detalló que “la confianza me la ha brindado los compañeros, el cuerpo técnico y me hace crecer en lo personal y lo grupal. Partido a partido se va notando esa confianza, para buscar los resultados. Estamos trabajando por Nacional y hay que darle”.



El mediocampista habló de su relación en el campo de juego con Sebastián Gómez, una dupla que está dando resultados. “Con Sebastián (Gómez) hemos tenido una buena relación en el campo de juego, me transmite su experiencia, me da muchas órdenes en el terreno de juego, por mi parte busco aprovechar cada momento”.



En cuanto a sus goles anotados, de gran factura y aprovechando la media distancia, Palacio indicó que “todo depende de lo que pasa en el partido, yo entro con ilusión para aportarle al equipo y se si se dan los goles, bienvenido sean”.



Finalmente, Nelson habló del aporte de Pedro Sarmiento en su función de juego como volante de primera línea. “El profesor (Pedro Sarmiento) me corrigió mucho en mi posición, era un volante más pausado, llegaba al área, pero me faltaba más precisión a la hora de acercarme. A veces me suelto más, he venido mejorando en marca, en el posicionamiento para ayudar al equipo cuando no tenemos la pelota. Nacional es un equipo que le gusta el dominio de la pelota y eso es algo que debemos aprovecharlo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8