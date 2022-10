Barcelona firmó 'papelón' en Champions: ni Shakira se perdió los memes

El FC Barcelona quedó eliminado de UEFA Champions League en la fase de grupos, por segunda temporada consecutiva, y no tendrá otro remedio que intentarlo en Europa League. Ni fichar a un goleador como Robert Lewandowski fue prenda de garantía para evitar un nuevo 'papelón' en el torneo europeo.



Este miércoles, Inter de Milán mandó a Barcelona a disputar la Europa League, luego de superar a Viktoria Pilzn por 4-0. El equipo de Xavi Hernández quedó eliminado de Champions incluso antes de enfrentarse al Bayern Munich en el Camp Nou.



Sin embargo, en el Camp Nou jugaba por algo más que el honor, y tampoco lo consiguió. Al final, cayó goleador por 0-3, con goles de Mané, Eric Maxim y Pavard. La próxima semana se despedirá de la competencia ante el equipo checo del colombiano Jhon Mosquera.

Los memes no se hicieron esperar con la eliminación del FC Barcelona, por segunda temporada consecutiva en la fase de grupos. Ahora, al equipo culé no le quedará de otra que jugarse todo en la Europa League.



Las burlas para el equipo de Xavi y jugadores como Gerard Piqué no faltaron. Hasta la cantante colombiana Shakira, con su reciente sencillo musical 'Monotonía', fue protagonista de los memes. Véalos: