¿Regresará Juanfer Quintero a Junior si sale ‘Bolillo’? Hay decisión

Junior sigue sin despegar en este segundo semestre del fútbol colombiano y tras la derrota contra Cúcuta por Copa Colombia, el equipo dirigido por Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez entró en una pequeña crisis.





Igualmente, las declaraciones explosivas de ‘Bolillo’ sobre algunos jugadores que estuvieron en la plantilla como Sebastián Viera dieron para hablar y todo luego de que el portero uruguayo expusiera su punto de vista sobre el mal momento de Junior.



Tras tres partidos perdidos, la continuidad de ‘Bolillo’ Gómez entró en juicio y hay alta expectativa sobre lo que pueda suceder con el experimentado técnico de cara a los próximos partidos.



Con respecto a una posible salida de Gómez del banquillo y la posibilidad de volver a Junior, el volante Juan Fernando Quintero habló en una entrevista con ESPN sobre esa posibilidad, pero independientemente lo que pase, el talentoso diez dejó claro que no volverá, aunque cree que dejó las puertas abiertas.



"Creo que no dejé la puerta cerrada en el Junior. La decisión no tiene nada que ver con el hincha. Fue una decisión muy personal por una situación particular que viví y si se va el profesor Hernán Darío Gómez y Juan Fernando vuelve, es muy difícil”, dijo contundente el volante.

De igual manera, Quintero dejó claro que su vinculación quedó totalmente cerrada con Junior y pese a que Junior no hizo un comunicado oficial, enfatizó en que estampó su firma para terminar el contrato, acabando cualquier posibilidad de regresar al tiburón.



“Yo me despedí y lo puse en mis redes sociales. Sí, yo firmé. Al segundo día que pasó todo, firmé para rescindir”, finalizó Juan Fernando Quintero.



Por ahora, Quintero sigue sin equipo y no hay ofertas concretas para él de cara al futuro, aunque sigue analizando la mejor decisión con su representante.