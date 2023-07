Más candela al entorno de Junior: Juanfer criticó al ‘Panzer’

Juan Fernando Quintero sigue dando de qué habla, luego de lo que fue su salida estrepitosa de Junior, en medio de lo que vivió el jugador, bajo el mando de Hernán Darió Gómez, que, al parecer, fue lo que llevó a tomar esa decisión, a pocos días del arranque de la Liga BetPlay.

Y es que las declaraciones del Bolillo, Viera y el mismo Quintero, siguen prendiendo la chispa y dejando más certezas que duda, respecto a la relación profesional entre las partes, desembocando en la salida de los futbolistas del club.



Durante el programa de ESPN Fshow, Martín Arzuaga se refirió a unas declaraciones donde el ‘Panzer’ Carvajal se refería a los exjugadores del club, que criticaban abiertamente al club y los tildaba de enemigos.



El asistente de Gómez dijo “Cuando uno está en el fútbol y pierde, aparecen los enemigos o lo que pasó con estos muchachos. Me extraña que en el fútbol tiren dardos” ante estas declaraciones del asistente técnico del Bolillo, Juanfer respondió “A mí no me extraña nada de él, entonces la verdad como no influye en mi vida, no tengo por qué prestarle importancia. Ahora, son enemigos del club y Viera le dio siete títulos y Narváez igual. La ignorancia es atrevida, eso es lo que pasa, no tengo nada que decir, nada en contra.



Hablando de fútbol, no sé ni qué hizo, como persona tampoco lo traté mucho, tengo mis impresionas como asistente, por algo estoy en Medellín. No me interesa hablar de él. Era recogebolas y lo veía jugar, una vez entró a una final, pegó patada y fue expulsado. Hay que respetar cuando no sé qué merito ha hecho en el fútbol colombiano, por atrevido.