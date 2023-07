Valenciano cuestionó la salida de Juanfer Quintero: ‘Es una excusa’

Juan Fernando Quintero y Junior han revolucionado el entorno del fútbol colombiano y no precisamente por los resultados obtenidos, pues el primer semestre quedó para el olvido, en medio de tanta expectativa. Las lesiones no lo dejaron mostrarse y finalmente, el volante se va del club, en medio de las críticas.



Pese a no haber comunicado oficial del club, es un secreto a voces que ya no pertenece a Junior, despidiéndose de sus compañeros el viernes. Todo recae ante las presuntas divisiones entre él y Hernán Darío Gómez, pues habría cuestionado su estilo de juego, agregándole el rol dentro del onceno.



Una voz autorizada para hablar de Junior es Iván Valenciano, recordado jugador y goleador del club. Durante el programa El Alargue, de Caracol Radio, refiriéndose a la situación, pero especialmente sobre el club “Esto es Junior y es así, en Junior uno puede esperar cualquier cosa, Junior se maneja de esta manera, no hay tranquilidad. Esperemos que pase y puedan arrancar el torneo de la mejor manera”.



Habló específicamente sobre el volante “Yo creo que JuanFer se quería ir, fue a Argentina, habló bien de River Plate, pero creo que nunca tuvo intención de cumplir su contrato con el Junior, primero; segundo, cuando tú colocas una cláusula, ‘si aparece una oferta del extranjero, me voy’, creo que tú estás más pensando en irte que en quedarte, eso fue lo que hizo JuanFer Quintero y más el club aceptarle una cláusula como esa, creo que no tiene sentido”.



Agregó “No creo que la excusa sea el entrenador no me puso en un partido, se quería ir y cuando tú no quieres estar en el club, creo que esa es la mejor solución, tienes que irte”.