'El equipo mereció ganar': Juan Cruz Real tras el 1-1 ante Once Caldas

Juan Cruz Real reconoce que América de Cali produjo la mayor cantidad de opciones y tuvo la posesión de la pelota en mayor porcentaje del juego ante el Once Caldas, pero acepta que la falta de definición volvió a pasar cuenta de cobro. No obstante, valora el punto conseguido en una cancha pesada y difícil por la lluvia caída en la antesala del compromiso en Manizales.

Concretamente sobre el partido, el timonel argentino señaló que “la conclusión es que creo que merecimos más, me parece que el equipo por el control de juego que tuvo, por las ocasiones sobre todo creadas en el primer tiempo, muy claras, por cómo buscó el resultado, esta es una plaza difícil, jugar en altura, la cancha estaba difícil, me quedo tranquilo con el rendimiento de los jugadores, hicieron un buen partido, me parece que merecimos ganar, lo marcan las estadísticas aparte, tanto la posesión, los remates al arco, las jugadas claras que tuvimos, se dio así, quizá tuvo algunas jugadas con errores propios en los que el rival habría haber convertido, las jugadores y en línea general el equipo me deja tranquilo, sumamos un punto, si bien veníamos a buscar los tres, obviamente, y seguimos teniendo un partido menos. El equipo mereció ganar el partido, pero a veces cuando no podés ganar en un tipo de cancha así, con esto del agua, es importante sumar”.



En cuanto a quienes salieron con molestias físicas, se refirió al juvenil Santiago Moreno: “Tenía una molestia, como contracturado el glúteo, ya nos había manifestado eso en el entretiempo, cuando empezó a jugar el segundo tiempo se le intensificó y por eso hicimos el cambio”.



Particularmente del aporte de Duván Vergara en el periodo complementario y a un mes de la participación en la Copa Libertadores, explicó: “De Duván teníamos presupuestado que jugara un poco hoy más que lo que hizo el partido pasado contra el Deportivo Cali, él viene agarrando ritmo de competencia. Todavía nos quedan seis partidos de Liga, en la que tenemos que clasificar a los ocho, para la Libertadores aún falta un mes, en su momento pensaremos en eso”.



Sobre lo que para él resultó lo más complicado del partido, respondió que “lo más difícil obviamente fue el estado del terreno, que fue para los dos, esta es una zona en que aparentemente llueve mucho y tal vez el rival esté un poco más adaptado, pero es difícil porque había sectores del campo donde la pelota se frenaba, aunque dentro de todo corría bastante bien, pero con el trajinar del partido los jugadores van sintiendo el esfuerzo, si tengo que decir algo es eso, allí estoy muy conforme con el esfuerzo de mis jugadores”.



Acerca de por qué la diferencia del primero con el segundo tiempo, en volumen ofensivo, sostuvo: “Creo que en el segundo tiempo tuvimos mucho control de juego, inclusive las estadísticas lo marcan, creo que tuvimos 17 remates a portería contra 10 del rival, posesión tuvimos arriba del 60%, jugando en altura en una plaza que es difícil: Creo que tuvimos control, sino que nos faltó profundidad en el último tercio y tuvo que ver con el posicionamiento del rival para defender, y eso dificulta, son cosas que tengo que resolver. El primer tiempo creamos muchas situaciones de gol muy claras, pero lamentablemente no las pudimos finalizar, pero no lo interpreto como una falta de ataque, sino que el rival redujo el espacio hacia atrás y a nosotros en ese último tercio no tuvimos la carrera a la espalda que nos generara una oportunidad más de gol”.



El volante Luis Alejandro Paz, por su parte, dijo que “la cancha por el momento climático que se está viviendo estaba muy fangosa, muy pesada, pero aun así los dos equipos hicieron un buen esfuerzo. A Dios gracias hicimos un buen partido, nos vamos con un punto, pero con el sinsabor de que no fueron tres porque hicimos todo para poderlo lograr”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces