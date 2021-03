La falta de gol castigó al América de Cali: sigue fuera de los ocho

América de Cali tuvo todo para entrar a los primeros ocho de la Liga BetPlay I-2021, con la derrota de Jaguares 0-2 como local ante Águilas Doradas, pero a pesar de generar una buena cantidad de opciones de gol no aprovechó la oportunidad y terminó con empate (1-1) frente a Once Caldas en Manizales.

La alegría escarlata tras el gol de Jeison Lucumí fue efímera, duró solo 20 minutos, porque Yoiver González castigó la falta de reacción de Rodrigo Ureña, improvisado como central, y con un cabezazo venció a Joel Graterol, que en el cierre del partido se llevó un gran susto por un remate de Robert Mejía en el horizontal.



Si bien es cierto que en el primer tiempo sus aproximaciones fueron más repetidas que en el segundo, le faltó claridad para definir y el resultado sabe a poco después de revisar la tabla en la que el más beneficiado fue Junior.



Con 19 puntos el elenco rojo continúa en la décima casilla y a la espera de lo que ocurra en lo que falta de la jornada para saber cómo debe encarar el futuro inmediato. Está a 2 del séptimo (Junior) y del octavo (Medellín), que con varias bajas recibe este domingo al Pasto.



América sigue haciendo cuentas: De los partidos que le quedan ante Medellín, Alianza Petrolera, Millonarios, Equidad, Jaguares y Deportes Tolima debe ganar al menos cuatro para asegurar el cupo en los cuartos de final. El primero de ellos será el próximo miércoles (3:15 p.m.) en el Pascual Guerrero.



Para FUTBOLRED estos fueron los aspectos que marcaron la igualdad 1-1 de América frente al Once Caldas, rival al que no derrota en Manizales hace 14 años.

Muchas fallas en marca: Luis Alejandro Paz vio la tarjeta amarilla en el minuto 3 de la primera parte y eso condicionó un poco que no volviera a entrar con vehemencia en la presión al rival, pero aparte Rafael Carrascal no estuvo muy acucioso en esa misión y jugó más en intención ofensiva, lo que le dio posibilidad al Once Caldas de ganar espacios y crearle acciones peligrosas.



Laterales con poco aporte ofensivo: Cristian Arrieta tuvo problemas con el juego de los delanteros albos, pero a eso se sumó que no fue importante para acompañar la ofensiva roja, algo parecido a lo que mostró Nicolás Giraldo, que a pesar de salir un poco más no lo hizo con seguridad.



Buena actuación de los extremos en el primer tiempo: Santiago Moreno y Jeison Lucumí fueron importantes por las bandas para abrir la defensa anfitriona e incluso hicieron parte de la jugada que terminó en el primer gol escarlata, que también tuvo participación de Yesus Cabrera.



No hay duda de la superioridad del cuadro vallecaucano por su mayor posesión y mejor juego, aunque esa mejor disposición de ataque no se tradujo en goles.



Los cambios no desnivelaron el juego: Luis Sánchez, Duván Vergara y Díber Cambindo fueron los jugadores escogidos para tratar de cambiarle la fisonomía de América en el segundo tiempo frente al Once Caldas, pero no gravitaron. Incluso, Duván tuvo una valiosa oportunidad para conseguir el triunfo a los 47 minutos, pero remató desviado al recibir un pase preciso de Rodrigo Ureña y frente al arquero Gerardo Ortiz.



La definición, otro dolor de cabeza: América produjo más de 15 llegadas y remates al arco de Gerardo Ortiz, pero fue incapaz de concretarlas, haciendo figura al guardameta paraguayo. Las más claras les quedaron a Santiago Moreno, Adrián Ramos, Yesus Cabrera y Duván Vergara, pero no pudieron finalizarlas.



Empatitis crónica: 7 empates en 12 juegos es demasiado para un equipo que tiene intenciones de clasificación, por lo que ahora tendrá que remar en contra de la corriente para recuperar el terreno perdido, ante rivales directos y muchos de ellos con buenas campañas.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces