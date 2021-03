Los hermanos Usme, Catalina y Andrés, por la gloria continental

Los hermanos Usme, Andrés y Catalina, hijos ilustres del municipio de Marinilla, en Antioquia, quieren hacer historia en la Conmebol Libertadores Femenina que se cumple en Argentina. Este domingo, él como técnico y ella como capitana, buscarán la segunda copa continental para Colombia (después de la conquista de Atlético Huila en 2018).

Andrés es el mayor de tres hermanos, donde Catalina es la única mujer y además la menor. La pelota siempre estuvo presente y el amor por el fútbol es heredado de su padre. Los hermanos Usme hablaron para la cuenta oficial de la Conmebol Libertadores Femenina, sobre esa buena relación profesional, pero ¿qué tal se la llevan de hermanos?...



"Andrés y yo hemos tenido un vínculo no solo familiar. A través del fútbol hemos creado una sincronía desde muy pequeños. Él ha estado presente en toda mi carrera, desde muy pequeña ha sido el guía mío. La historia de Andrés y yo va de toda la vida", dijo Catalina.



El entrenador continuó: "nos entendemos más a nivel profesional que como hermanos. Naturalmente como en toda familia tenemos nuestras diferencias, pero a nivel profesional siempre nos hemos entendido. De ahí nace mi amor por el fútbol femenino, de ver su talento".



La admiración de Andrés por Catalina es evidente: "desde muy chiquita mostró condiciones excepcionales para jugar al fútbol". Confesó que el proceso de la goleadora histórica de la Selección Colombia y quien está a un gol de ser la máxima artillera en la Libertadores, fue difícil porque en su pueblo no había desarrollo en fútbol femenino "ni siquiera en Medellín, entonces le tocaba jugar con niños", recordó el técnico.



Catalina recordó que desde muy niña quería ser futbolista, y su papá tiene mucho que ver. "Andrés es el mayor y es el que más diferencia de edad tiene con nosotros. Tengo otro (Diego), con el que soy contemporánea, y siempre jugué con él. Mi mamá dice que la primera vez que le dije que quería ser futbolista tenía 6 o 7 años, pero me decía, hija el fútbol femenino no existe. Yo me preguntaba, cómo no va a existir".



Muchos hablan del carácter de la '10' cuando está en cancha. Nunca da un balón por perdido, nunca baja los brazos y siempre está empujando el equipo. Contó una curiosa anécdota junto a su hermano Diego: "cuando jugábamos en la calle, me enojaba y le quitaba el balón, peleaba con él todo el día. Desde ahí empecé a forjar mi carácter".



Los hermanos Usme contaron que juntos atravesaron un duro momento, cuando Catalina sufrió una dura lesión. Todos estaban sin trabajo y tuvieron que sobrevivir con el salario de su padre, quien a propósito es un hombre de fútbol e integró las selecciones de su municipio, según comentaron. "Yo hacía de todo, trabajaba de mesera en un bar, entrenaba por las tardes, estudiaba cuando podía, hacíamos inventario en almacenes de cadena (...) fue difícil en todo el sentido de la palabra, pero nosotros lo disfrutábamos".



Al final, el entrenador escarlata reconoció lo difícil que es estar en casa y no hablar de fútbol. Confesó que incluso su esposa se lo cuestiona. No dejan de hablar de fútbol ni en las reuniones familiares. Palpitan, respiran y viven fútbol. "A mis papás sí les encanta y son futboleros; hay espacios en los que hago el intento por no hablar del tema, pero es lo que me apasiona".