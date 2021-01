‘Jugamos con un buen rival y me quedo conforme’, Juan Cruz Real

El entrenador de América de Cali, Juan Cruz Real, habló en rueda de prensa al termino del partido en Palmira, donde se estrenaron por Liga Betplay frente a Rionegro Águilas. El técnico argentino hizo una completa radiografía de lo que para él fue el debut en el campeonato que defienden este año.

América debutó este domingo por la Liga Betplay midiéndose al equipo de Hubert Bodhert, que llegó con una interesante y renovada propuesta ofensiva. Los escarlatas se fueron ganando en el primer tiempo con gol de Santiago Moreno, pero en el complemento y de penal, Jhon Pérez, concretó el 1-1 definitivo.



El entrenador del rojo vallecaucano resaltó que su equipo tuvo en cancha a jugadores jóvenes, frente a las ausencias ya conocidas por sanción. "Creo que mis jugadores compitieron bien. América hizo un buen primer tiempo, muy sólido y con situaciones de ataque, pero nos faltó ser más precisos en el último tercio y eficaces en las situaciones que tuvimos".



Sobre el segundo tiempo, en el que los antioqueños marcaron el empate, Juan Cruz Real dijo: "en el segundo tiempo creo que no estuvimos bien en los primeros 5 o 10 minutos, que es el lapso del penal. Después creo que controlamos el partido y tuvimos las acciones más claras y me queda la sensación de que pudimos ganar. Faltó el volumen de ataque que mostramos en el primero. Hubo momentos mejores que otros, pero en líneas generales, creo que se hizo lo que habíamos trabajado".



Y agregó: "se tuvo más posesión, pero debe traducirse en más acciones de gol. La propuesta es clara, jugar en campo rival, más allá de quienes jueguen. Debemos seguir trabajando y corregir errores, eso es parte del proceso. Me parece que el equipo hizo un buen partido en Copa y ahora me hubiera gustado ganar, pero hay cosas por rescatar y otras por corregir".



El argentino quiere dar vuelta a la página pronto y enfocarse en lo que viene. Cabe destacar que su estreno en 2021 no ha sido como esperaba, pues primero quedó eliminado de Copa Betplay enfrentando al Pasto y ahora debe conformarse con el empate. El próximo sábado afrontará la tercera jornada y tendrá un complicado rival: Junior.



"Tenemos que seguir hacía adelante. Yo estoy siempre con la mejor disposición hacía mis jugadores, tendremos que hacer análisis de lo bueno y lo malo que se hizo hoy para seguir evolucionando. Jugamos con un buen rival y me quedo conforme porque terminamos con 5 jugadores de 20 años que siguen sumando minutos para seguir mejorando".