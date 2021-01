Pálido debut del campeón en Palmira frente a Águilas Doradas

El bicampeón colombiano, América de Cali, empató 1-1 este domingo frente a Águilas Doradas de Rionegro, por la segunda fecha de la Liga BetPlay I-2021 en el Estadio Francisco Rivera Escobar, de Palmira, en un partido soso jugado en una gramilla afectada por las fuertes temperaturas de los últimos días.

No era sencillo suplir cinco ausencias importantes: Luis Alejandro Paz, Marlon Torres, Duván Vergara, Yesus Vergara y Adrián Ramos, pero aun así la intención de Juan Cruz Real fue ser protagonista en zona rival con lo que tenía en la plantilla para su debut en el certamen.



Los ‘diablos’ ilusionaron con un comienzo ofensivo en el área de Carlos Bejarano, pero no fueron más de 10 minutos en los que arrinconó al elenco antioqueño. Aunque se acercó, su ataque no tuvo peso con el peruano Marco Aldaír Rodríguez y le facilitó el trabajo a la defensa rival.



Si bien es cierto que tuvo la posesión del balón durante el mayor tramo de la primera parte, llevado dela mano por un jugador muy claro en generación como Rafael Carrascal, las bajas de jugadores como Duván Vergara y Adrián Ramos pesaron demasiado en la parte ofensiva, porque el cuadro dirigido por Juan Cruz Real no contó con potencia en el último tercio.



Jerson Malagón hizo su debut como defensa central, el chileno Rodrigo Ureña salió como mediocentro y Carrascal más adelantado como el jugador de las ideas, decisiones que dieron buen resultado en el anfitrión.



Águilas tuvo su primera aproximación a los 14 minutos con John Freddy Salazar, cuando Giraldo rechazó mal, pero el remate del volante visitante se fue por encima. Por momentos se juntó bien, aunque sus líneas estuvieron alargadas y llevó poco riesgo al sector defensivo escarlata.



Sobre 42 minutos, Ánthony Uribe pudo poner en ventaja a Águilas tras un contragolpe, pero se demoró en definir y Malagón alcanzó a llegar para quitarle el esférico.



Pero el que sí cobró fue Santiago Moreno tras una buena pared con Carrascal y aparecer en el borde del área para vencer a Bejarano para el 1-0 a los 45 minutos, premio toque en el pie de Jeisson Quiñones. Era el primer disparo al arco hecho por el conjunto anfitrión.



En el complemento, en el minuto 6, Jeisson Quiñones hizo una bonita maniobra, remató de zurda, pero Pablo Ortiz alcanzó a amortiguar antes de que la pelota le llegara a Graterol. Mucho mejor en ese arranque el cuadro dorado, con muy buen aporte de John Pérez, y más tarde encontraría la recompensa.



A los 10 minutos, Pablo Ortiz exageró en la fuerza sobre Alejandro Artunduaga en el área y el árbitro Carlos Ortega dio penalti que cobró John Pérez para empatar el juego.



América ganó la última línea a los 26 con un centro de Arrieta, pero nadie entró para empujar el balón al fondo de la red, a lo que respondió Eliser Quiñones con un remate cruzado.



Al final el marcador fue justo por lo visto en la cancha, con un América que quiso, pero no pudo con una formación tan liviana, ni siquiera en el último remate de Carlos Cortés Barreiro, y un Águilas Doradas que cuando hizo volumen ofensivo le creó inconvenientes a la zaga roja.



En la próxima jornada, América visitará al Junior el sábado 30 de enero (8:10 p.m.), mientras que Águilas Doradas recibirá a Santa Fe ese mismo día (4:00 p.m.).



Síntesis:



América de Cali 1-1 Águilas Doradas



América de Cali: Joel Graterol (6); Cristian Arrieta (6), Jerson Malagón (6), Pablo Ortiz (5), Nicolás Giraldo (6); Rodrigo Ureña (6), Rafael Carrascal (8), Daniel Quiñones (5), Luis Sánchez (5), Santiago Moreno (7), Marco Aldaír Pérez (4).



Cambios: Émerson Batalla (6) por Daniel Quiñones (19 ST), Carlos Cortés Barreiro (6) por Marco Aldaír Rodríguez (33 ST).







Águilas Doradas: Carlos Bejarano (6); Mateo Puerta (5), Jeisson Quiñones (5), Carlos Ramírez (6), Álvaro Angulo (6); Óscar Hernández (6), Giovanni Martínez (6), John Freddy Salazar (6), John Pérez (7), Alejandro Artunduaga (6); Ánthony Uribe (5).



Cambios: Pablo Díaz (6) por Giovanni Martínez (20 ST), Eliser Quiñones (6) por Alejandro Artunduaga (20 ST), Juan Pablo Otálvaro (5) por John Pérez (29 ST), Jacobo Escobar (SC) por Ánthony Uribe (40 ST), Kevin Castaño (SC) por John Freddy Salazar (40 ST).



DT: Hubert Bodhert.



Goles: 1-0: Santiago Moreno (45 PT). 1-1: John Pérez (11 ST, de penalti).



Amonestados: Santiago Moreno (12 PT) por América. Mateo Puerta (18 ST), Óscar Hernández (41 ST), Juan Pablo Otálvaro (43 ST) por Águilas Doradas.



Partido: Malo



Expulsados: No hubo



Figura: Rafael Carrascal (8).



Estadio: Francisco Rivera Escobar, de Palmira



Asistencia: Sin público



Árbitro: Carlos Ortega (6).





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces