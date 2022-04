Osorio tras su salida del América: ‘soy responsable de lo que pasó’

Luego de su salida del América de Cali, este viernes Juan Carlos Osorio dio sus primeras declaraciones como ex técnico de conjunto rojo, donde habló para el programa ‘Deportes Sin Tapujos’, de la desvinculación, el agradecimiento que siente con la institución y el tema de Selección Colombia

“Lo único que tengo para hablar de América, es que estoy muy agradecido por toda la gente ligada al club, a la hinchada y especialmente a los jugadores donde ha sido un privilegio y un honor trabajar con todos ellos y con iconos del club en el caso concreto de Adrián Ramos y Luis Paz, entonces no tengo nada de que quejarme, soy responsable de todo lo que pasó”.

Contó sus sentimientos luego firmar su salida: “hoy puedo definir todo en una sola palabra ‘estoy tranquilo’ y lo estoy por mi familia, por mi gente, el club, el proyecto deportivo y por mí mismo. La vida es así, por el proyecto deportivo me siento triste, porque no pudimos lograr todo lo que queríamos, pero estoy tranquilo porque di mi 100%”.

Fue interrogado sobre la relación con los dueños del equipo, a lo que respondió: “lo único que tengo que decir y lo ratifico públicamente, los dueños del América mis respetos, grandes empresarios, personas muy honradas y transparentes, y a las cuales lo único que les deseo es lo mejor, de mi parte siempre admiración por ellos”.

Mencionó por qué no habló tanto con la prensa en varios momentos del proceso: “en cuanto no hablar con los medios dentro y fuera del país, lo hice con muy pocos y básicamente cuando me han contactado he querido tener las puertas abiertas, porque lo mejor del juego es debatir del mismo y ustedes los hombres de medios tiene mucho para aportar, pero acá se ve con muy malos ojos, que uno hable con alguno de ustedes, entonces me mantuve al margen de todo y bueno, no me arrepiento, pasó lo que tenía que pasar y cuando haya la oportunidad de contribuir en el mejoramiento el fútbol colombiano, dependerá de todos”.

Por último se le preguntó por el tema de la posibilidad de dirigir a la Selección Colombia, ante la eminente salida de Reinaldo Rueda: “por todo lo que se ha generado alrededor de ese tema, yo le prometí a mi familia que nunca más iba a volver a hablar del mismo y lo voy a mantener así. Yo soy colombiano, adoro mi país, siempre he defendido nuestro fútbol y futbolistas. Me parece que es el momento para nosotros reflexionar entre toda la gente del fútbol, para dedicarnos a mejorar la liga en varios aspectos dentro y fuera de la cancha”. Además, que agregó que en los últimos días un seleccionado nacional fuera de Sudamérica lo contacto, pero que estudiará la posibilidad con su familia.

Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15