¡Giro sobre futuro de Osorio en América! Ojo: Guimaraes hace un guiño

Hace pocos días, luego de complicarse la clasificación de América de Cali a los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2021, Tulio Gómez habló en el ‘Súper Combo del Deporte’ entre varios aspectos, de los nombres de técnicos que le gustan en la eventualidad de llegar al cuadro escarlata en reemplazo de Juan Carlos Osorio.





Mencionó a varios colombianos, pero no descartó una segunda parte del brasileño-costarricense Alexandre Guimaraes, campeón con el equipo en la Liga II-2019, y quien en este momento analiza opciones de trabajo para el próximo año.



Este martes el estratega compareció en el ‘Super Combo del Deporte’ y aclaró que mientras esté un colega en el cargo no atenderá ninguna llamada, aunque tampoco descartó que, llegado el caso, lo pueda hacer en diciembre.



“En este momento una cosa es lo que el dueño del equipo diga, y tiene todo el derecho a decirlo, y otra los que estamos desocupados podamos manifestar. Antes que nada hay un colega que está trabajando en el club, todavía con dos fechas para intentar la consecución de un objetivo que sabemos que es complicado, pero está ahí y se puede, esperando resultados. Nunca ha sido mi estilo ni cuando empecé en esto ni a estas alturas de mi carrera, hay un colega que está trabajando y veremos después qué va a pasar. Por ahora estamos pensando en clubes que creemos van a estar desocupados en diciembre-enero”.



No obstante, lanzó una frase que abrió una ventana: “A Cali solo vuelvo hacia un color, no puedo volver a Cali para otro color”.



Sobre lo que fue la despedida de la institución, señaló que “ambas partes pensábamos cosas diferentes con respecto al tratamiento de la situación como tal, llegamos a un acuerdo al que teníamos que llegar, nunca cuando he tenido que salir siempre intento hacerlo sin cerrarme puertas y así fue en Nacional, así que con don Tulio y su familia involucrada en el proyecto fútbol no tuve ni he tenido ningún problema. No quedó nada dañado”.



“Son dos realidades muy diferentes, en Nacional era cuestión de unos retoques, como lo hicieron, dentro de algunas recomendaciones que nosotros habíamos propuesto, y tener paciencia, porque la calidad del plantel siempre estaba allí. Para nada me sorprende la campaña que están haciendo, con respecto a América, no ha podido ser hasta ahora lo que todos esperaban, eso a veces pasa en el fútbol, creo que están todavía matemáticamente con opciones y en el fútbol todo puede cambiar de un momento a otro”.



Sin embargo, se supo que El Comité de Fútbol de América se reunió el lunes y según Pacho Vélez en ‘La Banda Deportiva’, algunos directivos consideran que el proceso no se puede interrumpir por un semestre malo y de adecuación.



El comentarista entregó más detalles de la reunión: “Juan Carlos Osorio pidió que le dejaran continuar el proyecto, Mauricio Romero (presidente ejecutivo) lo apoya, es el escudero número uno, William Zapata (gerente deportivo) también le cree para continuar, entra herido de muerte, pero quiere continuar, es más propone que si pierde cierta cantidad de partidos él mismo renuncia y se va, sin indemnización, y el tema lo están estudiando en América”.



Hace pocos días el club emitió un comunicado en el que daba cuenta que si quedaban eliminados de la opción de entrar a los cuadrangulares, Osorio se marcharía sin reclamar indemnización, pero aunque la clasificación es casi utópica, todo podría cambiar.



América de Cali suma 23 puntos y una diferencia de gol de -1, aparte de que otros cuatro equipos, que también están por fuera de los ocho, lo superan en cifras.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces