América quedó casi eliminado en Liga: los memes no perdonan a Osorio

América de Cali no pudo este sábado frente a La Equidad y perdió 2-1 en el Metropolitano de Techo. Un resultado que no le favorecía y lo dejaba prácticamente eliminado. Juan Carlos Osorio, quien paga fechas de sanción, lo sufrió desde la tribuna.



Los hinchas escarlatas estallaron en redes y pidieron nuevamente su salida. Restan dos partidos y América podría llegar a 29 puntos, si derrota a Pasto y Pereira. Sin embargo, muchos hacen cuentas con pasar con 30 unidades.



Los memes no tardaron en aparecer con la nueva caída de los 'Diablos Rojos' y le cobraron nuevamente al entrenador, quien ya dijo que de no clasificar a la siguiente fase se irá del equipo. Algunos ya los dan por eliminados, otros piensan que todavía tienen chances, ¿se les dará el milagro?