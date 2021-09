Osorio y la increíble comparación entre equipos que no juegan bien

América de Cali salió de los primeros ocho al término de la décima fecha de la Liga BetPlay II-2021 y este sábado debe ir a recuperar el terreno perdido de local, cuando visita al Bucaramanga.



El técnico Juan Carlos Osorio volvió a darle la cara a los periodistas y ahondó en varios aspectos para dejar claro que ha tomado decisiones después de los malos resultados, pero también conservará la esencia de su idea futbolística.



Sobre si existe presión tras salir de los ocho y más si se presenta una derrota en Bucaramanga, sostuvo que “entendemos que hay una presión implícita en el solo hecho de trabajar en el fútbol profesional y obviamente que se acentúa en un club como América, y si hablamos de presión y si analizamos desde el punto de vista de las expectativas muy altas el escrutinio público es inevitable, por la gran hinchada que tenemos y tratar con gente afiliada al club. Tercero, las consecuencias, eso sí está claro que como sucede con frecuencia en nuestro fútbol el único culpable es el líder del proyecto deportivo y en este caso soy yo, entonces aquí lo que más nos reconforta es que finalmente hoy pudo entrenar Daniel, Larry viene ya participando en los dos últimos juegos con buen rendimiento. Entendiendo que de los jugadores que venían al plantel tres no habían podido estar: David Lemus, Larry y Daniel, ahora que tenemos a dos de ellos estamos mejorando en el juego y esperemos que estos días de sesiones lo que hemos trabajado lo podamos demostrar el sábado, que tengamos un buen resultado y a partir de allí América empiece a jugar mejor y a tener mayores probabilidades de triunfo”.



El timonel risaraldense también fue consultado sobre si les dará continuidad a los canteranos: “En un proyecto o proceso la oportunidad para los jóvenes depende obviamente de los resultados, del día a día, me parece injusto someter a los jugadores jóvenes sin experiencia a la presión y necesidad de triunfo que tiene el América en estos momentos. Hemos tomado una decisión y habrá la oportunidad para muchos, no lo sé, pero tomamos la decisión de experimentar cuáles son los jugadores más experimentados y que han pasado por este tipo de situaciones, y con base en su rendimiento vamos a elegir el once”.



De igual forma, dedicó unos minutos a los errores que siguen cometiendo: “Nos falta en todo, los inicios y las salidas del equipo deben ser más claras, nítidas. Permitimos que en el tercio medio nos hagan mucha presión. Cada partido nos trae diferentes cuestionamientos y principios para trabajar. Si soy honesto, creo que nos falta en todo”.



Acerca de los tres jugadores que salieron de Departamento Médico (Héctor Quiñones, Daniel Hernández y Joao Rodríguez) y si pueden estar ante Bucaramanga, dijo que “lo estamos debatiendo, los vemos que están mejor, entrenando directamente con el equipo. Están para iniciar o rematar el juego, pero no para 90 minutos, estamos tomando esa decisión y la sabrán muy pronto”.



En cuanto a si ellos pueden mejorar el funcionamiento del equipo, explicó que “creemos que sí, Daniel Hernández, por naturaleza tiene esa gran capacidad de contrastar la pausa necesaria para luego acelerar el juego, descansar el juego a través de la circulación de la pelota. Larry, igualmente, con muy buena técnica, los dos más Deinner conducen muy bien, tienen muy buenas entradas del tercio medio al tercio ofensivo en conducción, creemos y nos ilusionamos en que con ellos en campo vamos a mejorar nuestro juego”.



Refiriéndose al cuello de botella que se ha formado con los equipos que están en el cierre de los ocho, dijo que “seguimos enfocados en el juego, creemos en la idea en que nos identificamos, la que tratamos de mejorar cada día, como objetivo principal es controlar el juego a través de disponer la pelota y generar opciones de gol suficientes para ganar, entendiendo que obviamente los rivales juegan a otra idea de juego y ante esa idea muy generalizada de ataques directos o transiciones de defensa-ataque, cualquier equipo en el mundo que trate de elaborar el juego en el momento de la pérdida va a tener a sus jugadores muy dispersos, muy extendidos y obviamente que se generan muchos problemas. Entendemos que hay necesidad de resultados, pero estaremos más cerca de lograr un buen resultado jugando mejor y ojalá que los resultados sean consecuencia del juego”.



Acerca de la demora de su plantel en tomar el ritmo y captar la idea futbolística para ocupar una mejor posición, acotó que “nunca utilicé la palabra fácil, dije que estamos más cerca de ganar jugando bien. Desde los inicios del juego por allá en 1860 siempre hubo como objetivo final ganar y las dos corrientes fueron, primero el fútbol británico, fútbol directo, de poca elaboración; y el segundo, fútbol de pases de los escoceses, y hoy en el año 2021 es lo mismo, hay equipos que juegan fútbol directo, como vemos frecuentemente en otras ligas y en la nuestra, y hay muy pocos equipos que tratamos de elaborar el juego, entonces si quieren un culpable entonces soy yo, me responsabilizo de que el equipo todavía no haya asumido y entendido esa idea de juego, pero hay equipos que les ha costado hay equipos que les ha costado 60 años, 70 años, y más, y todavía no lo han podido lograr, entonces me parece que si analizamos el juego desde la no complejidad lo más importante es ganar. Si lo analizamos desde la complejidad y lo que implica el riesgo de elaborar, construir desde el arquero, cada pase es un peligro, y eso obviamente que implica jugadores que asuman esa responsabilidad y eso no sucede de la noche a la mañana, porque es un cambio radical en la manera de interpretar y ejecutar el juego. De parte mía a esa idea nunca renunciaré, trataremos de modificar la estructura que utilizamos y mejorarla, pero al final a un hombre de fútbol lo contratan por la idea”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarcés