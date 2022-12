José Hernández, busca sumar en DIM: ‘Me preparo para oportunidades’

Aunque no ha tenido mucha continuidad en Independiente Medellín, el venezolano José Hernández Chávez buscará igualar a lo que hizo su compatriota Daniel Noriega, quien, hasta el momento, es el único ‘chamo’ en lograr un título de Liga con el poderoso. Previo a la gran final de la Liga BetPlay II-2022, Chávez confía en sus capacidades y en lograr aportarle a su equipo para lograr la séptima estrella.



“Sabemos que los últimos partidos eran claves, logramos el paso a la final y ahora debemos estar concentrados en lo que viene, buscaremos el objetivo que nos planteamos en el semestre”, comentó José.



En cuanto al rival, el jugador comentó que “Pereira es un equipo difícil, deja espacios en ataque, nosotros tenemos que ser inteligentes, salir con la convicción que debemos ganar, ellos van a venir a proponer y nosotros debemos salir con todo”.



En lo personal, el extremo remarcó que “uno se prepara para aprovechar las oportunidades, he tenido un parón importante en el semestre, pero siempre he estado motivado, mejorando y dispuesto a aportar al equipo cuando me necesiten”.



Además, “por lo general, me gusta jugar como extremo, en esa posición me siento cómodo, pero yo estoy dispuesto en jugar donde el técnico me necesite, siempre estoy atento para apoyar el equipo”.



Finalmente, habló sobre su aporte a la pelota quieta, uno de sus fuertes que no ha podido mostrar hasta ahora en el equipo rojo de Antioquia. “En partidos tan cerrados, la pelota quieta puede aportar, en lo personal, he estado en deuda con esa parte porque en Envigado marqué varios goles. No he tenido muchas oportunidades y las que he tenido, no han entrado, me las han sacado, pero siempre trabajo esa parte, confiado en que cuando tenga alguna oportunidad pueda concretar”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8