Once Caldas y Dayro Moreno V: fichaje para el regreso del ídolo

Dayro Moreno volverá a su casa, al equipo en el que nació y se convirtió en una de las grandes estrellas del fútbol colombiano. El Once Caldas ha hecho oficial la contratación del delantero tolimense, de 37 años, quien cumplirá su quinto ciclo en el club de Manizales.



Luego de anotar 22 en 42 partidos en 2022, con el Atlético Bucaramanga, Dayro Mauricio Moreno Galindo quedó como agente libre y de inmediato el Once se acercó para negociar y poder anunciar este viernes, 2 de diciembre, un fichaje bomba para la temporada 2023.



Es un hecho, el ídolo en casa 💪🏼⚽️🤍 #DM17 pic.twitter.com/qELucytUui — 🏆 Once Caldas DAF ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) December 2, 2022

Dayro Moreno V ha sido posible gracias a la gestión de Tulio Mario Castrillón, presidente del Once Caldas, quien le habría ofrecido un contrato por un año para que el mítico #17 pueda regresar al Palogrande y terminar su carrera en el lugar en la que la inició.



Su meta personal es convertirse en el máximo goleador del fútbol colombiano, aunque no será fácil quitarle esa marca a otro ídolo del Once Caldas: Sergio Galván Rey, quien dejó el récord en 224 goles; mientras que Dayro está en 197 anotaciones.