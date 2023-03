¿Hay problemas de camerino en el Cali? Pinto explotó: 'Me da asco'

Jorge Luis Pinto tendrá este domingo un reto especial, cuando visite con Deportivo Cali a su ex equipo, Millonarios, por la Liga Betplay 1 2023.

Su equipo viene en un franca mejoría, a pesar de la última derrota contra Pereira, que dejó incómodos a muchos seguidores del club 'azucarero', preocupados por la presión del descenso en el próximo año.



Esa inconformidad ha llevado a que se rumores en Cali que el veterano DT tendrá diferencias muy marcadas con algunos jugadores, específicamente con Germán Mera, con quien, según se dijo, habría tenido un roce dentro del camerino.



¿Eso es cierto? "Quien diga eso es un mentiroso de primera clase. Ya no hallan cómo encontrarle problemas a Pinto. ¡Qué barbaridad el periodismo, me asombro! Hablen con los jugadores si quieren. Eso es lo que me enferma a mí y no me lo como. ¡Qué vergüenza!", dijo PInto en charla con el diario El País.



"El que conozca un hecho concreto, que lo diga al aire, lo reto a que lo haga. Ese es el periodismo que no soporto, inventando historias para que los oigan y los lean. Yo en eso no tengo ningún problema, porque no le debo favores a ningún periodista. Me da asco, a estas horas de mi vida, estar peleando con periodistas mentirosos y falsos, de esos que inventan noticias, como que yo me agarré con un jugador en el camerino. Eso es a lo que más le temía antes de regresar a Cali, aquello que ustedes llaman el bochinche", añadió, visiblemente molesto.



El DT aseguró que no hay ningún problema con sus dirigidos y que los resultados lo comprobarán: "No tengo por qué aclararlo, pero me pone mal la deshonestidad y la trampa de los periodistas. Dígale al país que yo digo eso, no tienen de qué hablar e inventan noticias", concluyó.