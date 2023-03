Jorge Luis Pinto avisó: las rotaciones en Deportivo Cali seguirán

Jorge Luis Pinto lamentó la derrota de Deportivo Cali 0-1 con Pereira en Palmaseca, en partido pendiente de la fecha 1 de la Liga BetPlay I-2023.



El entrenador reaccionó en la rueda de prensa al primer cuestionamiento que le hicieron, sobre la decisión de guardar a algunas figuras y rotar en su XI inicial.



“No estoy arrepentido de la rotación. Confío en mis jugadores, y si quiero, vuelvo y lo puedo hacer, porque ese es mi trabajo. El tema físico está muy bien, hemos empezado a regular cargas, estamos manejando alternativas”, dijo Pinto.



El DT añadió: “Me tocaría explicar muy largo los fenómenos de fisiología que manejo hace 35 años. Estas rotaciones las manejo hace 30 años. Rotaba al 'Pibe' Valderrama y a todos ellos. Estoy convencido de lo que hice. Estoy absolutamente seguro”.



El técnico azucarero pidió que “no culpabilicemos esta derrota con la razón del planteamiento. Miramos muchos videos del Pereira y no fue fácil el partido de hoy. Estamos comprometidos, seguiremos luchando y por supuesto mejorando”.



“El primer responsable soy yo porque soy el que dirige el equipo, reconozco que nos faltó más fútbol, más estrategia. En el futbol se gana o se pierde y desafortunadamente hoy nos tocó perder”, continuó Pinto.



Sobre Pereira, el entrenador del Cali insistió en el planteamiento defensivo con el que llegó a Palmaseca: “El equipo rival hizo línea de cinco. No es fácil atacar, no salieron, se metieron y tocó atacarlos con el bloque defensivo de atrás, nos equivocamos con los pelotazos apurados. Hay que reconocer que el contrario se metió atrás y se defendió con todo, nos limitaron el ataque por los costados”.