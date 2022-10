Pinto: ‘fuimos descuidados en el manejo y el control de la pelota’

Deportivo Cali dejó ir la victoria en el último minuto contra Águilas Doradas, empatando al final 2-2 en condición de visitante, en el estadio Alberto Grisales de Rionegro. Posteriormente de la finalización de este, el técnico Jorge Luis Pinto, habló del comportamiento de su grupo.

“Cometimos el error de perder infantilmente la pelota, centraron y nos hacen el empate. Un partido bien disputado, reconozco que Águilas de Rionegro se entregaron, algunos jugadores sintieron que ya estaba asegurado el resultado y los partidos no se aseguran hasta el último minuto”.



Habló de esos descuidos que tuvieron: “a veces los equipos con 10 son más peligrosos que con 11. Ellos se entregaron al máximo, tomaron riesgos y aprovecharon. Nosotros fuimos descuidados en algunas situaciones del manejo y el control de la pelota, cuando teníamos la posibilidad de tenerla sin ningún desespero, para tener la seguridad del partido”.



Referenció lo que le gustó y que les hizo falta: “me gustaron muchas cosas. La presencia de los jugadores, el posicionamiento y criterio por muchos momentos de la pelota. Me parece que es importante ir acentuándolo en el equipo. Lo otro, saber tener un poquito de pausa, cuando hay los momentos críticos del partido, eso lo hacen los hombres maduros”.



Fue interrogado por el regreso de varios jugadores que no tenían minutos: “aquí todos los jugadores tienen mi confianza, no les hemos dicho a ninguno que no sirve o que no están con nosotros. Estamos observándolos, son profesionales, están en el club, les pagan y por lo tanto tengo que utilizarlos; me parece que hay que motivar a todo el mundo, a que muestre porqué están acá y después tomar la decisión que sea”.



Sobre el cambio que tuvieron respecto al juego anterior dijo; “me parece que el equipo ha venido cambiando cosas, con América fue un partido tú a tú directo, estábamos de visitante, donde había que controlar al adversario bien. Ellos fueron agresivos buscando el empate al final y en eso caímos nosotros”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15