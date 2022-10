Cali dejó escapar una nueva victoria: empató contra Águilas

Águilas Doradas empató 2-2 contra Deportivo por la jornada 17 del segundo semestre de la Liga BetPlay Dimayor 2022, en el estadio Alberto Grisales de Rionegro. Juego donde los verdiblancos tuvieron la ventaja hasta los minutos finales, pero los antioqueños empataron en la última jugada del partido.



El partido tuvo de inicio la intención de ambos clubes, teniendo aproximaciones importantes, pero sin una buena conclusión. Al minuto 12, Guillermo Burdisso cometió una falta en la media luna del área, Marco Pérez ejecutó con mucha potencia, Humberto Acevedo pudo rechazar el tiro, pero Jhon Fredy Salazar de cabeza volvió a rematar para el 1-0 parcial.



Luego la visita se animó en el ataque y logró empatar el juego ocho minutos después, tras un cambio de frente de Aldair Gutiérrez a Teófilo, el delantero atlanticense controló en el área, se perfiló y remató para concretar el empate a un gol. Tras la anotación en contra, el local tuvo dos acercamientos importantes, aunque no lograron finalizarlas de buena forma con Pérez.



Al minuto 35, Mauricio Duarte en un duelo pisó fuertemente a Oscar Segura. El juez central Steven Camargo, inicialmente le sacó la tarjeta amarilla, pero fue llamado por el VAR de Ricardo García para revisar la jugada y cambió su decisión por la cartulina roja.



Después de la acción, Leonel Álvarez hizo el primer cambio, entró Mateo Puerta por Auli Oliveros. Sobre el final del primer tiempo, Jesús Rivas sacó un disparo cruzado que pegó en el ángulo superior derecho de Acevedo.



Para la parte complementaria Águilas hizo otro cambio. Ingresó Robinson Flores por Orlando Berrio. El equipo seguía sin sentir el hombre de menos y tuvieron otra llegada importante con Rivas, quien avanzó varios metros, remató, se desvió en Burdisso y pasó muy cerca del vertical derecho del golero del Cali.



Sobre los 60 minutos, el equipo antioqueño volvió a llegar con peligro en dos ocasiones. Primero con un remate potente de Marco Pérez que rechazó Acevedo y luego otro tiro de Mateo Puerta, que salió por encima del arco. Seguidamente el técnico Jorge Luis Pinto hizo dos cambios, salieron Oscar Segura y Santiago Mosquera por Yony González y Jhon Cabal. En el local Anthony Vásquez por Pérez.



Posteriormente once minutos después, Jhon Fredy Salazar derribó a Jimmy Congo en un tiro de esquina. Inicialmente no se cobró nada, pero después el árbitro la revisó en el VAR y decretó penalti. Agustín Vuletich recibió la confianza desde el banco, ejecutó al centro y anotó la ventaja 2-1 a los 74 minutos de partido.



En los minutos finales se hicieron las sustituciones finales en el Cali, entraron José Caldera, Enrique Camargo y Ángelo Rodríguez por Burdisso, Congo y Vuletich. En esos instantes los de Rionegro ganaron un balón aéreo y Jeisson Quiñones anotó el empate final.



En la próxima jornada de la liga colombiana, Águilas Doradas visitará al Deportivo Pasto y Deportivo Cali recibirá al Once Caldas.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15