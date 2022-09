Johan Martínez sobre el clásico: ‘Con la tenencia podemos complicar’

Con mucho trabajo durante esta semana, Deportivo Independiente Medellín está listo para enfrentar a Nacional, por la fecha 10 en la Liga BetPlay II-2022. Johan Martínez es una de las jóvenes figuras que están surgiendo en el equipo rojo, el volante está preparado para jugar si así lo determina el cuerpo técnico.

"Somos conscientes que no se nos están dando los resultados. Muy feliz por debutar, cumplí un sueño que tenía desde niño, el cuerpo técnico me tiene en cuenta y me queda es trabajar para consolidarme y con la ayuda de Dios, se nos den los resultados”, indicó.



En cuanto a la idea de juego, Johan señaló que “al equipo puedo aportarle mucha dinámica de juego, en el último cuarto de cancha soy un jugador inteligente, con buena pegada. David González es un buen entrenador, me brinda la confianza y estoy atento para aprender y seguir creciendo”.



Sobre el próximo partido, Martínez dijo que “todo el mundo quiere jugar un clásico, no soy la excepción. Me gustaría jugarlo, Nacional es un equipo fuerte, que tiene muy bien la pelota, son fuertes por las bandas, será un partido difícil, pero creemos que nosotros podremos afrontarlo de la mejor manera y llevarnos los tres puntos. En cuanto a las falencias de Nacional, es un equipo que cuando uno los presiona, tienen dificultades. Con la tenencia de la pelota los podemos complicar, con mi inteligencia de juego, creo que podría aportarle al equipo”.



En lo personal, el jugador comentó que “en lo poco que llevo, he logrado entender la idea de juego y me he acoplado muy bien al estilo de juego. En cualquier posición como volante, si de media punta o en ataque, puedo desempeñarme bien”.



Finalmente, valoró el plantel donde pertenece y resaltó la relación con sus compañeros. “Tenemos un gran grupo de jugadores, estamos con la convicción de competir y ganar el clásico. Yo me siento capacitado para jugar el clásico, creo en mis capacidades, estar preparado y si me toca jugar, debo disfrutarlo. La relación con todos los jugadores es muy buena, me la llevo bien con todos los compañeros”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8