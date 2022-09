DIM y Nacional se vuelven a ver en clásico antioqueño: duelo vibrante

Deportivo Independiente Medellín recibe al Atlético Nacional, por la décima fecha en la Liga BetPlay II-2022. El conjunto rojo buscará cortar una racha de cuatro años sin poder derrotar a su rival de patio, mientras que los verdolagas buscarán una victoria que disipe los vientos de crisis y estirar a 12, el número de partidos invicto frente al poderoso.

Medellín con novedades en su nómina espera por Nacional

David González tendrá su debut como entrenador en los clásicos, el ex arquero antioqueño ha celebrado y ha llorado en esta clase de encuentros, los conoce muy bien desde adentro, pero afuera del campo es a otro precio. Durante esta semana larga de trabajo, el equipo recuperó piezas como la de Andrés Cadavid, mientras que a Felipe Pardo lo estarían esperando hasta el último momento. Por su parte, Miguel Monsalve estará en fisioterapia por la lesión de su hombro derecho, Jean Pineda sufrió un esguince que lo dejará seis semanas afuera y David Loaiza avanza en su recuperación, pero todavía no estaría listo.



González habló sobre este encuentro y la clave para la recuperación del equipo en la tabla de posiciones. “Tenemos el material humano y la capacidad para que los resultados lleguen, que el equipo mantenga esa regularidad de los partidos buenos, que lleguen los goles y que todo cambie. El estado mental es muy fuerte. Duelen mucho las ausencias, cuando uno tiene planeado unas cosas, llegan las lesiones en jugadores importantes y se complica el trabajo, pero ahí es donde viene qué tanto uno pueda solucionar ante ese tipo de cosas. Tenemos a disposición a Germán (Gutiérrez), Andrés (Cadavid) y Didier (Bueno), los que estén disponibles, van a ser tenidos en cuenta”.



En cuanto al rival, el técnico poderoso indicó que “Nacional hemos analizado sus últimos partidos, es un equipo con jugadores muy fuertes por las bandas. Es donde han basado su juego ofensivo, han marcado gol en casi todos los partidos, pero le marcan goles. Tienen poderío en ataque, pero se les puede hacer daño. Depende de nosotros la estrategia para atacar al rival. Poner a Andrés Ricaurte como volante de primera línea es una de las opciones que manejamos”.



Además, “debemos tener las herramientas para satisfacer las necesidades del juego. Si no se puede encontrar a nadie con esas características, debemos moldear con los jugadores que tenemos disponibles, se sientan cómodos y puedan ayudarnos. La gente nos ha venido acompañando a pesar de los resultados, 13.000 personas en un partido de Copa es mucho para los demás equipos de la Liga. Nuestra intención es que el hincha disfrute del juego y haya goles. Nos ha costado, pero estamos trabajando para lograr esos resultados”.



Atlético Nacional, a recuperar la senda ganadora

El conjunto verdolaga sigue en altibajos y le ha costado encontrar una idea de juego ganadora para ser competitivos y alcanzar los primeros lugares. Contra Envigado dejaron escapar la oportunidad de ser segundos en la tabla, pero con el punto sumado llegaron al grupo de los ocho. En cuanto a novedades, Cristian Castro Devenish y Felipe Román no lograron recuperarse, en sus lugares estarán Álvaro Angulo como central por izquierda y Yerson Candelo de lateral derecho. Jarlan Barrera está suspendido tras ser expulsado en el partido anterior contra Envigado. El central Juan José Arias es otra novedad en la convocatoria verdolaga.



El asistente técnico Pedro Sarmiento habló sobre lo que será este compromiso que marcará el camino para lo que viene en el campeonato. “Hay cosas que nos preocupan, debemos mejorar en la pelota quieta, nos falta esa marcación hombre a hombre, hemos tratado de hacerla zonal y en combinación, no tenemos la talla y debemos aprender. En el fútbol mundial, se está haciendo la marcación mirando la pelota. Debemos mejorar haciendo zona o hombre a hombre, estamos cometiendo muchos errores en Colombia y los cobradores le están pegando con mucha precisión”.



Sobre el DIM, Sarmiento comentó que “sabemos que viene un clásico donde tenemos que estar muy fuertes anímicamente. El grupo tiene que estar unido está unido, la reflexión ha sido buena e importante, esperemos que el resultado sea favorable para para Nacional, que podamos obtener los tres puntos. Los vamos a pelear a muerte, las dificultades nos fortalecen, aparecen necesidades y deficiencias que trabajamos sobre ellas y tenemos que sumar”.



Por su parte, Nelson Palacio comentó que "siempre refuerzo esa virtud del remate de media distancia. Desde chiquito me ha gustado y me quedo después de los entrenamientos ensayando. Del Medellín, es un equipo que miramos con respeto, pueden estar en un buen momento, en un mal momento, pero siempre es complicado".



Además, "con el profesor Hernán Darío Herrera hemos hablado mucho, me ha dado oportunidades para jugar, debo atacar, defender y estar muy atento en esas fases de juego. Puedo ser volante, mixto, contención y ser uno en el medio. Soy un jugador joven con mucho por mejorar. Soy muy autocrítico. Sé lo que debo mejorar".



Finalmente, Palacio señaló que "mis compañeros son muy experimentados. Sebastián Gómez tiene mucha actitud y esa movilidad la he ido aprendiendo. Jhon Duque es agresivo, bien posicionado y la experiencia de Alexander Mejía para llevar los momentos de juego".



Datos entre Independiente Medellín y Atlético Nacional

Por Liga colombiana, Independiente Medellín y Atlético Nacional disputaron 309 partidos, con un balance de 84 victorias poderosas, frente a 126 verdolagas y 99 empates. En cuando a goles, 343 fueron para los rojos y 415 para los verdes.



Independiente Medellín y Atlético Nacional jugarán una nueva edición del clásico antioqueño en el Atanasio Girardot. El poderoso suma cuatro juegos sin perder como local (dos victorias y dos empates). Los verdes acumulan cinco cotejos sin derrotas (tres victorias, dos empates).



DIM es el equipo que más veces ha quedado en posición adelantada en este torneo (23).



Nacional suma 16 tarjetas amarillas en el campeonato. El DIM no vence a su eterno rival desde una victoria 2-1, el 6 de octubre de 2018, desde entonces Nacional suma 11 partidos sin perder, con seis empates y cinco victorias.



Alineaciones probables

Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Jordy Monroy, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Yulián Gómez; Adrián Arregui, Andrés Ricaurte, Christian Marrugo; Felipe Pardo (José Hernández Chávez), Vladimir Hernández, Luciano Pons.

D.T.: David González.



Atlético Nacional: Kevin Mier; Yerson Candelo, Emmanuel Olivera, Álvaro Angulo, Danovis Banguero; Sebastián Gómez, Nelson Palacio, Andrés Andrade; Daniel Mantilla, Dorlan Pabón, Jefferson Duque.

D.T.: Hernán Darío Herrera.



Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

Árbitro: Jhon Ospina (Quindío).

VAR: Nicolás Gallo (Caldas).

T.V.: WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8