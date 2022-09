Graterol sobre primera caída en liga: ‘debemos seguir siendo sólidos’

El pasado sábado, América de Cali sufrió la primera derrota del semestre actual, al caer 2-0 contra Deportivo Independiente Medellín, en el estadio Atanasio Girardot por la jornada 11 de la Liga BetPlay Dimayor. Después de lo que aconteció en territorio antioqueño, el guardameta Joel Graterol, analizó el desempeño de los poderosos.

“El rival fue superior, más asertivo, tuvieron esa claridad con mucho espacio al levantarnos los balones al área y consiguieron esas dos anotaciones. Nosotros también intentamos, los defensas de ellos también estaban en su noche y por eso se llevaron los tres puntos.



Referenció cómo lo vivió en el arco: “desde atrás se vio también un poco más de calma, después del primer gol no tuvimos tanta exigencia, pero esto nos sirve para aprender. Creo que veníamos con una solidez importante en defensa, no quiere decir que después de esto se nos derrumbe, sino que nos hará más fuerte a la hora de enfrentar los partidos de entrada”.



Es muy consciente que deben aprender de esta derrota: “internamente un equipo se maneja cuando se compite o se juega un deporte de alto rendimiento, que las victorias no te deben elevar demasiado o que las derrotas no te tienen que hundir. Veníamos siendo constantes, sólidos y la derrota no nos hunde, como tampoco lo hizo la victoria; podía pasar en cualquier momento y éramos conscientes”.



Complementó: “estamos irritados por perder, nos encanta ganar y cuando no se puede, uno busca donde fallaste para mejorar en eso. Son los ánimos que hay en este momento, la tranquilidad de que debemos seguir siendo sólidos, viendo por lo que nos estamos proponiendo como equipo y manejarlo de esa manera en el próximo partido”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15