Medellín derrotó al América y se metió entre los ocho: sello Cambindo

Deportivo Independiente Medellín venció 2-0 al América de Cali, en la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2022. El poderoso fue contundente frente a los escarlatas y con un doblete de Diber Cambindo, los antioqueños ganaron el duelo de rojos.



Desde el primer minuto, Medellín salió a buscar el arco rival. Luego de una ocasión generada por Luciano Pons con golpe de cabeza, llegó el gol poderoso un minuto después a través de Diber Cambindo, tras un centro por el sector derecho de Jordy Monroy, el caucano suma cuatro goles en lo que va del campeonato.

Tras el gol, América salió a buscar el empate, con más ganas que precisión. El partido cayó en acciones de juego ofensivo. Medellín llevaba el partido a su ritmo, mientras que la visita no lograba acomodarse en el terreno de juego.



Al minuto 29, salió lesionado Juan Guillermo Arboleda e ingresó Felipe Pardo. Un minuto después, Medellín tuvo el segundo a través de Luciano Pons, quien no pudo aprovechar un rebote tras un tiro libre y mandó la pelota por encima del arco escarlata.



En la etapa complementaria, América salió a buscar el arco rival, pero no era preciso. Medellín esperaba y respondía con cambios de frente y ataque por bandas.



Al minuto 9, llegó el segundo gol para Medellín, tras un tiro de esquina desde el sector derecho y al primer palo, Diber Cambindo repitió en su cuenta personal con un potente cabezazo que venció la resistencia del arquero Joel Graterol. El el quinto gol del caucano este semestre y el séptimo en la temporada.



Sobre el minuto 11, América de Cali realizó tres cambios, ingresaron Juan David Pérez, Gianfranco Peña y Déinner Quiñones, en lugar de David Lemos, Alejandro Quintana y Daniel Quiñones.



Sobre el minuto 20, Daniel Torres estrelló la pelota contra el vertical izquierdo, salvándose América, quien salió de contraataque y mediante un remate de Déinner Quiñones, por poco llegaba el descuento para el conjunto vallecaucano.



Al 23, un desborde de Felipe Pardo, generó peligro en el arco de América, la pelota la logró sacar Carlos Sierra. Al minuto 28 salió en América Bryan Vera e ingresó Nicolás Giraldo.



Sobre el minuto 32, Medellín realizó dos cambios, ingresaron Christian Marrugo y Javier Méndez en lugar de Luciano Pons y Javier Méndez.



Diez minutos después, un remate de Méndez pasó cerca del pórtico americano. Un minuto después, la visita hizo su última variante, ingresando Daniel Hernández en lugar de Didier Pino. Jordy Monroy del DIM se fue del partido con molestias físicas, en su lugar ingresó Yulián Gómez.



Al 43, Christian Marrugo tuvo el tercero, pero la pelota pegó en el vertical izquierdo, en tiempo de descuento, Medellín quedó con 10 jugadores con la expulsión de Germán Gutiérrez. Al final, Medellín logra su segunda victoria consecutiva como local, con este resultado, el poderoso se ubica parcialmente en el quinto lugar de la tabla con 16 puntos. América por su parte, pierde el invicto que llevaba en el campeonato, mostró escaso juego y se salvó que el marcador fuera más abultado.



En la próxima fecha, Deportivo Independiente Medellín recibe en Ditaires al Deportivo Pereira, mientras que América de Cali recibe en el Pascual Guerrero a Deportivo Pereira en juego pendiente de la segunda fecha en la Liga BetPlay II-2022.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8