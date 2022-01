Las redes explotaron: memes y críticas por el paso de Duque a Nacional

Los aficionados albiazules no han tenido unos meses agradables. A la eliminación del segundo semestre se le sumó la salida de piezas fundamentales del once titular.



Y por si lo anterior no fuese suficiente, la directiva no da señales de vida con los refuerzos para la temporada 2022 (que incluye Copa Libertadores). En cambio rivales directos anuncian referentes de la institución albiazul.

El caso más reciente lo protagonizó Jhon Duque, otrora volante de Millos que destacó entre 2017 y 2020. El bogotano se metió en la entraña del hincha por su compromiso, pero ahora cometió un acto que para muchos en redes se considera “traición”.

​

Duque fue presentado este lunes como nuevo jugador de Atlético Nacional, acérrimo rival del azul, y los aficionados embajadores mostraron su descontento con el jugador.



Recordemos que en su paso por Millonarios ganó una Liga y una Superliga, esta última justo frente a su nuevo club.



El ex-Fortaleza y Equidad rápidamente se hizo tendencia #1 en Colombia ante el anuncio oficial. Acá un recuento de varias reacciones de los hinchas capitalinos y verdolagas, las caras de la moneda:

Fecha 1: Millonarios vs Nacional

Y una bandera que diga " Jhon Duque, los traidores no tienen perdón "



Por favor te lo pido! — El negro de la gente (@ElNegroGarcia93) January 3, 2022

Mientras tanto las Jhon Duque fan account: pic.twitter.com/MsJFfOm34R — Alex 🜲 (@EuSouAlecs) January 3, 2022

¿Se sintieron representados alguna vez por Jhon Duque como Capitán?



Por acá NO



Pero como corría y corría, decían "MI CAPITÁN"...



Papitos, capitanes Mackalister, Cadavid y hasta el mismo Carachito — Humo Albiazul (@HumoAzulyBlanco) January 3, 2022

Aún me sigue doliendo lo de Jhon Duque. #Millonarios pic.twitter.com/BHBysfSE8G — BRIAN (@el_indocto) January 3, 2022

Nosotros celebrando a Jhon Duque y ellos celebrando la extensión del préstamo del Caballo Márquez pic.twitter.com/KkqoKPLK40 — CJ (@VerdolagaCJ) January 3, 2022

Ufff, los comentarios que le hacen los hinchas de Millonarios a Jhon Duque. 😂 pic.twitter.com/JXxk8cMkrf — Diego. (@Cuervo_1927) January 3, 2022

Me levanto y lo primero que veo son las lágrimas de las gallinas de millitos por el fichaje de jhon duque a nacional. Que buen día. pic.twitter.com/IFFacfuJAA — jocelyn #MakeTASM3🏹🕷 (@highmoremadrid) January 3, 2022