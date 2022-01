Deportivo Cali sigue a la espera de renovar a dos de sus campeones

Deportivo Cali recibió la alegría de la estrella 10 y con ella el premio de jugar la Copa Libertadores de este año desde la fase de grupos, pero como es normal después de conseguir un título, no ha sido sencilla la renovación de algunos de sus jugadores titulares.



El conjunto ‘azucarero’ selló la continuidad de hombres importantes como Hernán Menosse y Teófilo Gutiérrez pensando especialmente en la participación en el certamen continental y la defensa del título.



Sin embargo, ese mismo proceso ha sido complejo con otros dos futbolistas que terminaron con la aprobación de su afición: Se trata del guardameta uruguayo Guillermo De Amores y el delantero Ángelo Rodríguez, quienes a raíz del objetivo cumplido y como es apenas lógico, habrían aumentado sus aspiraciones salariales para el presente año.



En la situación de De Amores podría terciar un aspecto emocional, puesto que Peñarol lo pretende y sería la posibilidad de regresar a su país. Los diálogos de los directivos del Cali y el representante del jugador no han parado, pero todavía no se resuelve la parte económica, que entre otras cosas es compleja en la institución a pesar de las últimas taquillas de los cuadrangulares y la final de 2021.



Pasando a Ángelo, es algo parecido, solicitud de mejoría en su salario, aparte de que se amplió su mercado. Aunque no se trata de ir al exterior, tiene ofertas de otros clubes colombianos. Si bien es cierto que la cuota goleadora de Rodríguez no fue alta, su desempeño como pivote y arrastrar marcas fue determinante en el rendimiento del equipo.



Un jugador que ha sonado con insistencia en los últimos días en el entorno verdiblanco es el extremo vallecaucano de 29 años Andrés Felipe Ibargüen, quien lleva 5 años fuera del país y ahora es jugador libre tras militar en Santos Laguna, de México, aunque los mejores resultados los tuvo con América de México al ganar el campeonato de 2018, la Liga MX y campeón de campeones 2019.



Ibargüen interesa a los directivos verdiblancos y volvería al fútbol colombiano luego de estar en Cortuluá, Bogotá F.C, Tolima y Nacional. Con el que fue campeón de Copa Libertadores 2016 y Recopa Suramericana en 2017, además de la Liga en 2017.



De igual forma, existe la posibilidad del arribo del lateral derecho Aldaír Gutiérrez, procedente del Pereira.



Entre quienes salen están el lateral derecho Juan Camilo Angulo, lateral derecho que va al Tolima y ya se despidió en sus redes sociales, el volante Michael Ortega al Deportivo Municipal, de Perú, mientras que el lateral izquierdo Darwin Andrade tampoco continuaría.



Los volantes Andrés Colorado y Jhojan Valencia también están en la baraja de quienes no seguirían en el plantel del campeón colombiano.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces