A la espera de refuerzos, América hará exámenes médicos este lunes

América de Cali citó este lunes 3 de enero a todo su plantel profesional para realizar los exámenes médicos correspondientes a la temporada 2022.



Ante la sanción ya conocida por el caso de Rafael Carrascal, la institución escarlata solo podrá inscribir jugadores en el primer semestre del año, por lo cual sus hinchas esperan que los vinculados sean nombres que puedan entregar lo mejor de sí para el desempeño en las competencias locales y la Copa Suramericana.



Antes de terminar el año se conoció la inminente llegada del volante Juan Camilo Portilla, quien según comentó a FUTBOLRED el presidente de Alianza Petrolera, Carlos Orlando Ferreira, lo hará en préstamo con opción de compra.

Aunque el club todavía no lo ha hecho oficial hasta tanto no se realice los exámenes médicos, se conoció que estará un año con la posibilidad de ser adquirido por el club vallecaucano. Portilla es caleño y por lo tanto se encuentra en la ciudad.



Los otros dos jugadores que serán sumados a la plantilla son el lateral Eber Moreno, quien estaba en Cortuluá, y el extremo Marino Hinestroza -quien estaba prestado a Palmeiras de Brasil-, ambos canteranos.



De igual forma, ya están recuperados de delicadas lesiones el volante Luis Sánchez y el extremo David Lemos, que actuaron poco en la campaña pasada.



El técnico Juan Carlos Osorio también pretende contar con un volante creativo, un extremo y un delantero, posiciones que no ha sido fácil cubrir en el medio local, por lo que no se descarta que puedan arribar desde el exterior.



Las bajas que tendrá por ahora el elenco escarlata para iniciar la Liga I-2022 son el lateral derecho Cristian Arrieta por una rotura de menisco y ligamento colateral de su rodilla derecha (de 12 a 14 semanas), lo mismo que la del volante Luis Alejandro Paz, luego de una limpieza articular del tobillo derecho (4 a 6 semanas).



Entre los que se fueron están Héctor Quiñones, Jeison Lucumí y Joao Rodríguez, mientras que se les busca equipo a Kevin Andrade, y Mauricio Gómez. Sobre Larry Angulo tampoco hay claridad sobre su continuidad, ya que América debe hacer uso de la opción de compra y la parte económica no es la mejor.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces