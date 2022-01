Borja y Uribe, como puntas en Junior ¿Será un problema para Juan Cruz?

Junior ha despertado el interés de propios y extraños, pues ha sido de los que mejor se ha movido en el mercado de fichajes, con el retorno de Miguel Ángel Borja y la llegada de Giraldo y Uribe, buscando armar un equipo competitivo para el arranque de la Liga BetPlay y de la Copa Sudamericana.



El reto ahora será para Juan Cruz Real, quien asumirá las riendas del cuadro barranquillero, con el reto de confeccionar un onceno que pueda lograr los objetivos y, por supuesto, gustar al ojo del hincha tiburón.



Jorge Luis Pinto, quien pasó por la escuadra rojiblanca hace ya casi 10 años, habló sobre la forma en que podría engranar Uribe y Borja, teniendo en cuenta que son delanteros de área “Me alegra que hayan conformado una nómina competitiva. No es fácil, sinceramente me sorprendió. Son diseños de los equipos y le tuvieron que preguntar al técnico. A veces se necesitan los dos y a veces no, eso puede dificultar el juego. Como las duplas de Alemania hace algunos años, otros en los que los dos puntas no ha sido refutado. Habrá que mirar los diseños, alternándolos sí, entre el uno y otro con el desgaste competitivo les puede dar resultados. Además en los remates de los partidos” en declaraciones al programa El Carrusel de Caracol Radio.



Concluyó con “No es fácil tener en los 90 minutos metidos a Borja y Uribe, eso dificultará las defensas, crean muchas dificultades”.