Desde América y Nacional: Santa Fe sigue presentando refuerzos

Los equipos colombianos siguen moviéndose de cara al 2022. Por estos días se están concretando refuerzos e incorporaciones con el fin de que cada entrenador pueda realizar su pretemporada con la nómina completa.



Santa Fe, que anunció varios fichajes antes de terminar el 2021, amplió su lista en este inicio de semana.

A través de redes sociales, el cuadro cardenal informó que dos nuevos futbolistas llegan a la disciplina del técnico Martín Cardetti.



Yéiler Góez, ex Atlético Nacional, y Jerson Malagón, ex América de Cali, son las nuevas incorporaciones del León para la Liga BetPlay. Ambos llegan en condición de préstamo por un año.



Góez, mediocampista de 22 años, tiene paso por categorías menores de Selección Colombia y viene de jugar en el fútbol argentino, compartió camerino con Wilson Morelo en Colón y ahora repiten en la capital colombiana. Su pase pertenece al equipo verde de Antioquia.



Malagón, de 28 años, no tuvo regularidad en el cuadro comandado por Juan Carlos Osorio, pero llega como una gran alternativa en la zaga central, posición que hace poco abandonó Fainer Torijano.

​

Con ello ya son 11 contrataciones de Santa Fe para este año. Se está a la espera del delantero argentino Fernando Coniglio, criticado duramente en redes.

ʙɪᴇɴᴠᴇɴɪᴅᴏ ᴀ ꜱᴀɴᴛᴀ ꜰᴇ 🇮🇩



𝙔𝙚𝙞𝙡𝙚𝙧 𝙂𝙤𝙚𝙯

𝚅𝚘𝚕𝚊𝚗𝚝𝚎 pic.twitter.com/PiGoGvlQI1 — Independiente Santa Fe (@SantaFe) January 3, 2022